إجهاض متكرر يؤدي إلى العقم.. ماذا نعرف عن تدلّي الرحم؟

بسبب ظاهرة نزول الرحم، تواجه النساء تحديات خلال علاقاتهن الزوجية، حيث يمكن أن يتسبب هذا الوضع في آلام حادة أو شعور بالارتخاء، ما يؤدي إلى إزعاج الشريكين.



فما هي أعراض هبوط الرحم؟ وما التمارين التي ينصح بها لعلاجه؟ وما علاج نزول الرحم؟ وهل هناك مخاطر لهبوط الرحم؟



أعراض هبوط الرحم

توجد عدة أسباب لظاهرة هبوط الرحم؛ حيث يمكن أن يكون ناتجاً عن عوامل وراثية؛ العمر، البدانة، أو التعرض لعمليات ولادة متعددة، وفقاً لتقرير المعهد الألماني لجودة الرعاية الصحية.



ويوضح المعهد أن أعراض نزول الرحم تشتمل على الشعور بوجود جسم غريب في الجزء السفلي من الجسم، وزيادة في عدد مرات التبول، وآلام في منطقة الظهر.

عندما نتحدث عن نزول الرحم، نجد أن هناك تشابهاً كبيراً في الأعراض بين البنات والنساء. إلا أن هناك فارقاً يمكن أن يكون ملحوظاً في الشعور بالألم خلال ممارسة الجنس، وهو إحدى العلامات التي تميز بين الحالتين. يمكن أن تتضمن علامات هبوط الرحم ما يلي:



أعراض هبوط الرحم

النزيف المهبلي: قد يحدث نزيف مهبلي خلال فترة هبوط الرحم.



زيادة الإفرازات المهبلية : تغيرات في الإفرازات المهبلية قد تكون من بين العلامات.



الإحساس بخروج شيء من المهبل : الشعور بشيء يخرج من المهبل يمكن أن يكون إشارة لنزول الرحم.



الشعور بالضغط أو الثقل في منطقة الحوض : يصفه العديد من النساء بالإحساس بالجلوس على كرة، وهو عرض شائع لهبوط الرحم.



الإمساك أو صعوبة التبول: يمكن أن يصاحب هبوط الرحم مشاكل في الأمعاء والتبول.



سلس البول أو احتباسه : مشاكل في السيطرة على البول قد تكون مرتبطة بالهبوط.



التهابات المثانة المتكررة : قد تكون هناك تأثيرات على صحة المثانة.



ألم خلال ممارسة الجنس : يمكن أن يسبب نزول الرحم ألماً أثناء الجماع.



ألم في منطقة أسفل الظهر : عرض آخر قد يرتبط بنزول الرحم.



عدم الارتياح خلال المشي : قد يشعر البعض بعدم الارتياح أثناء المشي.



أسباب نزول الرحم

هناك عدة أسباب متنوعة قد تؤدي إلى هبوط الرحم، وتشمل ما يلي:



تقدم السن : يحدث ارتخاء العضلات بعد انقطاع الطمث، ما يزيد من احتمالية حدوث هبوط الرحم.



الإمساك المزمن : قد يساهم الإمساك المزمن في زيادة الضغط على منطقة الحوض ويؤدي إلى نزول الرحم.



الحمل : خاصة في حالة الحمل بتوأمين أو وجود طفل ذي وزن كبير، قد يحدث هبوط في الرحم.



التمزق والضغط أثناء الولادة : عملية الولادة قد تتسبب في تمزق الأنسجة والضغط، ما يؤدي إلى هبوط الرحم.



نقص هرمون الإستروجين : انخفاض هرمون الإستروجين يمكن أن يؤثر على قوة العضلات ويزيد من احتمالية نزول الرحم.



السمنة والوزن الزائد : زيادة الوزن والسمنة قد تزيد من الضغط على منطقة الحوض وتسهم في نزول الرحم.



أورام الرحم: وجود أورام في الرحم يمكن أن يؤثر على هيكله ويسهم في هبوطه.



أسباب خلقية : في بعض الحالات، يمكن أن يكون هبوط الرحم ناتجاً عن أسباب خلقية.



تشخيص هبوط الرحم

تشخيص هبوط الرحم يتم عادةً من خلال فحص الحوض من قِبل الطبيب. يتم ذلك عندما تكون المرأة في وضع الولادة الطبيعية. خلال هذا الفحص، يمكن للطبيب رؤية هبوط عنق الرحم أو الرحم نفسه من خلال فتحة المهبل.



يتيح هذا الفحص للطبيب تقييم درجة هبوط الرحم والتحقق من وجود أي تغييرات في هيكل المنطقة الحوضية. كما يمكن أن يظهر الفحص هبوط المثانة أو المستقيم المصاحب له أحياناً.



من الضروري أن يتم هذا الفحص بعناية لضمان التشخيص الدقيق، وقد يتطلب ذلك التعاون الكامل من جانب المرأة والتحدث بوضوح حول الأعراض التي قد تواجهها.



من بين المضاعفات الناجمة عن نزول الرحم نجد:

تقرحات والتهابات في عنق الرحم وجدار المهبل :

في حالات هبوط الرحم الشديد، قد يحدث تهيج وتقرحات في عنق الرحم وجدار المهبل.



قد تتطور هذه التقرحات إلى التهابات خطيرة تتطلب رعاية طبية فورية.



التهابات المسالك البولية:

نزول الرحم قد يسبب هبوط المثانة، ما يزيد من احتمالية حدوث التهابات في المسالك البولية.



يمكن أن يحدث التهاب في المثانة أو الحالب بسبب عدم قدرة المثانة على التفريغ بشكل كامل.



الإمساك وظهور البواسير:

هبوط المستقيم الذي قد يرافق هبوط الرحم يمكن أن يسبب مشاكل مع الإمساك.

يمكن أن يزيد الضغط على المستقيم من احتمالية ظهور البواسير.



تلك المضاعفات تظهر في حالات هبوط الرحم الشديد وتتطلب تقييماً طبياً دقيقاً وعلاجاً فعالاً. يجب على المرأة البحث عن المساعدة الطبية إذا كانت تلاحظ أي أعراض غير طبيعية أو تغيرات في حالتها الصحية.



علاج هبوط الرحم

هناك عدة طرق تساعد في علاج نزول الرحم الذي تعاني منه العديد من النساء في مختلف أنحاء العالم وخاصة كبار السن منهن، من بين الوسائل التي يمكن أن تعالجه نجد:



1. علاج نزول الرحم بالتمارين الرياضية:

تمارين كيجل: تساعد في تقوية العضلات الواقعة في المنطقة السفلية من الحوض، مما يساهم في علاج هبوط الرحم بعد الولادة.



تدليك عضلات الحوض والعلاج الفيزيائي: يقدم مختصون جلسات تدليك وعلاج فيزيائي لتعزيز تحسين حالة العضلات والأنسجة.



2. علاج نزول الرحم بالأعشاب:

يمكن استخدام بعض الأعشاب والمواد الطبيعية للمساهمة في رفع الرحم، مثل السفرجل، والشبة، والبلوط، وإكليل الجبل، والأرطة، واللافندر، والعسل.



3. علاج نزول الرحم بالهرمونات:

يمكن أخذ هرمون الإستروجين لتقوية عضلات المهبل بعد سن اليأس.

الهرمونات الصناعية يمكن أن تُستخدم لرفع مستوى هرمون الإستروجين.



4. طرق أخرى لعلاج نزول الرحم:

تجنب رفع الأوزان الثقيلة: يمكن أن يساعد في تقليل الضغط على منطقة الحوض.



علاج السعال المزمن وتحسين الإمساك: يساهم في تخفيف الضغط في البطن.

خسارة الوزن: لتقليل الضغط على منطقة الحوض.



استخدام أجهزة خاصة: يمكن تركيب أجهزة مناسبة لدعم الرحم واستقراره.

5. الجراحة: في حالات الخلل الشديد، يمكن اللجوء إلى الجراحة، مثل استئصال الرحم أو تعليقه لإعادته إلى مكانه الطبيعي.



تأتي هذه الطرق بعد استشارة الطبيب وتشخيص دقيق للحالة. يجب دائماً التحدث مع الطبيب لاختيار العلاج المناسب والفعال بناءً على حالة كل فرد.



تأتي هذه الطرق بعد استشارة الطبيب وتشخيص دقيق للحالة. يجب دائماً التحدث مع الطبيب لاختيار العلاج المناسب والفعال بناءً على حالة كل فرد.



من الإجراءات الجراحيّة التي قد تُجرَى أيضًا، ما يُسمّى بتثبيت الرحم بالشبكة المهبليّة، وهي عبارة عن شبكة مصنوعة من نوعٍ خاص من البلاستيك تُبَّت لتساهم في إبقاء الرحم في مكانه من الحوض ومنع انزلاقه عبر المهبل، لكنّ هذا الإجراء غير واسع الانتشار لِما يتضمنّه من مُضاعفاتٍ مُزعجة.



هل يؤثر نزول الرحم على الحمل؟

أحد الاهتمامات الأساسية للنساء المصابات بهبوط الرحم هو تأثيره المحتمل على الخصوبة. في حين أن نزول الرحم لا يسبب العقم بشكل مباشر، إلا أنه يمكن أن يؤثر على قدرة المرأة على الحمل.



يمكن أن تؤثر شدة الهبوط والعمر والصحة العامة وعوامل أخرى على نتائج الخصوبة.



عند التفكير في الحمل مع هبوط الرحم، فإن استشارة طبيب أمراض النساء المتخصص في الصحة الإنجابية أمر ضروري. سيقوم بتقييم حالتك وتقديم إرشادات شخصية مصممة خصوصاً لظروفك.



وقد يوصي بإجراء اختبارات محددة لتقييم حالة الخصوبة لديك ومناقشة الخيارات المحتملة لتقنيات الإنجاب المساعدة إذا لزم الأمر.



للحمل مع هبوط الرحم والمخاطر المحتملة على الرغم من إمكانية الحمل مع هبوط الرحم، يجب على النساء أن تكون على دراية بالمخاطر والمضاعفات المحتملة المرتبطة بهذه الحالة. من بين المخاطر والمضاعفات المحتملة يمكن أن تكون:



هل يؤثر نزول الرحم على الحمل؟

الإجهاض : النساء اللواتي يعانين من هبوط الرحم قد يكن أكثر عرضة لخطر الإجهاض.



الولادة المبكرة : قد تزيد حالات نزول الرحم من احتمالية حدوث الولادة المبكرة.

المخاض الطويل وصعوبة ولادة الطفل: يمكن أن يتسبب هبوط الرحم في تأخر المخاض أو صعوبة ولادة الطفل.



مضاعفات ما بعد الولادة: قد تكون المرأة المصابة بنزول الرحم أكثر عرضة لمشاكل ما بعد الولادة، مثل التهابات الرحم أو تأخر في استعادة العضلات الرحمية.



للتقليل من هذه المخاطر، يجب على النساء الحوامل اللواتي يعانين من هبوط الرحم أن يتبعن نمط حياة صحياً، ويخضعن لرعاية متخصصة قبل الولادة. يتضمن ذلك فحوصات منتظمة، واستخدام التصوير بالموجات فوق الصوتية لمراقبة وضعية الرحم، واتباع عادات نمط حياة صحية.



يمكن أن تساعد تمارين قاع الحوض في تقوية العضلات الداعمة للرحم، ويمكن للطبيب أيضاً إعطاء إرشادات حول الوضع المناسب وآليات الجسم لتخفيف الأعراض خلال فترة الحمل.



هبوط الرحم والدورة الشهرية

لنزول الرحم بعض التأثيرات خلال فترة الدورة الشهرية والتي تتمثل فيما يلي:



تدلي الرحم وشدة الدورة الشهرية:

في حالة التدلي الشديد للرحم، قد يؤثر ذلك على شدة الدورة الشهرية.

التدلي الشديد يمكن أن يسبب زيادة في غزارة الدورة الشهرية، نظراً للتأثير الإضافي على بنية الأنسجة والأوعية داخل الرحم.



تدلي الرحم وتأثير التغيرات الهرمونية:

التدلي يمكن أن يتأثر بشكل كبير خلال فترة الحيض نتيجة التغيرات الهرمونية التي تحدث.



خلال الدورة الشهرية، ترتفع مستويات هرموني الأستروجين والبروجيسترون، وتتغير سماكة بطانة الرحم.



قد تشعر المرأة بتحسن في أعراض هبوط الرحم في الفترة الأولى من الدورة، نتيجة لتغيرات مستويات الهرمونات وزيادة سماكة بطانة الرحم.



تأثير النزيف وانخفاض مستويات الإستروجين

مع بداية النزيف، ينخفض مستوى هرمون الإستروجين، ما يؤدي إلى ضعف العضلات.

يمكن أن يزيد هذا الضعف من شعور المرأة بالثقل المرتبط بتدلي الرحم ويزيد من حدة الأعراض.



كيفية الوقاية من نزول الرحم

تتمثل الوقاية من نزول الرحم في اتباع مجموعة من الإرشادات الهامة. يُنصح بممارسة تمارين تستهدف شد وتقوية عضلات قاع الحوض، مثل تمارين كيجل، لتعزيز دعم الرحم. كما يُفضل تجنب رفع الأوزان الثقيلة بطرق غير صحيحة واستخدام الطرق السليمة عند الضرورة.



يجب أيضاً علاج الإمساك المزمن من خلال تناول الألياف وزيادة كمية شرب السوائل.

يشمل تغيير نمط الحياة اليومي تحسين عوامل مثل تقليل الوزن إذا كان ذلك ضرورياً، والامتناع عن التدخين، وتجنب الإجهاد الزائد لتفادي تفاقم حالة نزول الرحم. الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بعد الولادة يساهمان في تقوية العضلات والحفاظ على دعم مناسب للرحم. -عربي بوست