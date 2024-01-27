إعلام عبري: قرار العدل الدولية يضع إسرائيل بقفص الاتهام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصف تقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر أمس الجمعة بأنه يضع إسرائيل الآن في قفص الاتهام بتهمة الإبادة الجماعية.
وأضافت تايمز أوف إسرائيل أنه رغم عدم إصدار أمر من العدل الدولية لإسرائيل لوقف إطلاق النار، لكن القرار ممكن أن يشجع على دعوات دولية لفرض عقوبات تجارية ومقاطعة الأسلحة ضد إسرائيل.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN27012024000208011052ID1107775453
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.