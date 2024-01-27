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إعلام عبري: قرار العدل الدولية يضع إسرائيل بقفص الاتهام

1/27/2024 10:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصف تقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر أمس الجمعة بأنه يضع إسرائيل الآن في قفص الاتهام بتهمة الإبادة الجماعية.
وأضافت تايمز أوف إسرائيل أنه رغم عدم إصدار أمر من العدل الدولية لإسرائيل لوقف إطلاق النار، لكن القرار ممكن أن يشجع على دعوات دولية لفرض عقوبات تجارية ومقاطعة الأسلحة ضد إسرائيل.

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