ما خطورة الإفراط في تناول الكركم على صحتك؟



الكركم نوع من التوابل الذهبية التي غالبا ما تعطي الطعام نكهة مميزة ولوناً ذهبيا رائعاً، وهو أهم التوابل في المطبخين الهندي والباكستاني، ويعتبر بمثابة مكوّن أساسي في طبق "الكاري" الأشهر عالمياً.

كان الكركم يُستخدم في الطب الصيني والهندي التقليدي وكثيراً ما تم الاعتماد عليه لتقوية المناعة وتسريع الشفاء من الإصابات الداخلية والخارجية وساعد في عمليات الهضم ووظائف الكبد، وتخفيف آلام المفاصل، وتنظيم فترة الحيض كما تم تطبيقه مباشرة على الجلد لعلاج الأكزيما وشفاء الجروح.

لكن ما هي الآثار الجانبية لتناول الكثير من الكركم؟

على الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعتبر الكركم آمنًا، إلا أن الإفراط في تناوله يمكن أن يأتي بنتائج عكسية، ويجب على المرء ألا يتناول أكثر من 12 غرامًا من الكركمين يوميا.

وقد يؤدي تجاوز الكمية المسموح بتناولها من الكركم إلى عدم فاعلية مخففات الدم ويمكن أن تزيد أدوية تسييل الدم من خطر النزيف لدى من يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول.

ويجب على مرضى فقر الدم أو أولئك الذين يعانون من نقص الحديد الحذر عند تناول الكركم حيث يمكن أن يحد من امتصاص الحديد في الجسم، ووفقا لإحدى الدراسات، فإن الكركم مع الثوم والفلفل الحار يمكن أن يقلل من الحديد بنسبة 20 إلى 90 في المائة.

ويزداد خطر الإصابة بحصوات الكلى مع مرور الوقت، حيث يتم إطلاق الأوكسالات الموجودة في الكركم أيضًا عن طريق البول، ولكن عندما يتحد مع الكالسيوم يؤدي إلى تكون حصوات الكلى.

وفقًا لبعض الدراسات، فإن الكركم فعال في علاج مرض السكري، ومع ذلك، يمكن للكركم أن يزيد من آثار أدوية مرض السكري عن طريق خفض نسبة السكر في الدم أكثر من اللازم.



تقول بعض الدراسات إن الكركم آمن في الغالب، ومع ذلك، فإن تناول أكثر من 500 إلى 12000 ملغ من الكركمين يمكن أن يؤدي إلى طفح جلدي وغثيان وصداع وإسهال.





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