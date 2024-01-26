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«أو كيه إكس» تستكمل اشتراطات بدء تداول العملات المشفرة بالدرهم

1/26/2024 8:00:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستكمل شركة ((أو كيه إكس)) الشرق الأوسط عدداً من الاشتراطات التنظيمية، تأهباً خلال الأسابيع المقبلة لتشغيل ترخيصها كمزود لخدمات الأصول الافتراضية في الإمارات.

والذي يتيح، وفق المدير العام للشركة، رفاد محاسنة، تقديم أنشطة خدمات تبادل الأصول الافتراضية المنظمة بما في ذلك خدمات التداول الفوري والنقدي، وأنشطة الودائع والسحوبات بالدرهم إلى جانب التداول الفوري لأزواج العملات، وسوف تتاح هذه الخدمات لمستخدمي التجزئة والمؤسسات في السوق.

وأكد محاسنة في تصريحات لـ((البيان)) أن الترخيص الممنوح من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وطبقاً لخطة تشغيله سيمكن المتداولين من شراء وبيع العملات المشفرة على المنصة، واستبدال عملاتهم الرقمية بالدرهم مع سحبه مباشرة من المنصة عبر عدد من الخدمات المصرفية، مما يسهل المعاملات بين الأصول النقدية والرقمية.

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