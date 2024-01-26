صاحب مطعم 7 أكتوبر يكشف اسباب تغيير اسمه ! - صورة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مجدي الباطية - قرر صاحب مطعم " 7 أكتوبر" في المزار الجنوبي بمحافظة الكرك، تغيير اسم المطعم، وقام بازالة الاسم عن واجهته.

و قال مالك "مطعم 7 اكتوبر" –سابقاً-، إنه عمل على تغيير اسم المطعم المشرف الكائن في المزار الجنوبي في محافظة الكرك، لكونه لم يتم الموافقه على ترخيصه من قبل السلطات المختصة.

وقال : "إن سبب عدم ترخيصه لأنه يحمل دلالات سياسية، ولأسباب وضغوطات تم إزالة القارمة اليوم الجمعة من قبل السلطات المختصة".

وأضاف : "بعد عدة محاولات لم استطيع الحصول على ترخيص من غرفة الصناعة والتجارة" .

واشار : " ان السابع من اكتوبر تاريخ مشرف وسوف يبقى في صدورنا وقلوبنا محفورا إلى الأبد .لم أكن ابحث عن الشهره ، ولا ابحث عن تيرندات ولا تسويق ولا دعايات .وانا اليوم فخور بنفسي ، واعتز انني قمت بهز الكيان الهش من خلال اسم مطعم شاورما وأثرت الرعب في قلوبهم ولو على الاقل لمدة يومين !" .

وأثار مطعم 7 اكتوبر جدلاً واسعاً في الوطن العربي، وأثار غضب الاحتلال، حيث علق زعيم المعارضة الاسرائيلي قائلا:"نتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا الأمر علناً وبشكل لا لبس فيه".









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