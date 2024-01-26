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زراعة الأنسجة النباتية.. تقنية مبتكرة لمواجهة قلة الموارد وارتفاع الكلف

1/26/2024 2:36:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمان - فيما تعتبر زراعة الأنسجة النباتية إحدى التقنيات الرائدة في علم النبات، حيث تقدم نهجا مبتكرا لتحسين إنتاج النباتات والمساهمة في الحفاظ على التنوع الحيوي، تقدم هذه التقنية نفسها كأحد الحلول للتحديات والمشاكل التي تواجهها الزراعات التقليدية.
وتعرف تقنية زراعة الأنسجة النباتية بأنها مجموعة من التقنيات التي تعمل على زراعة قطع صغيرة من الأنسجة والخلايا والأعضاء في بيئة إنبات معقمة ومناسبة ومتحكم بها وتكون هذه البيئة على شكل محلول يحتوي على العناصر الغذائية اللازمة
والهرمونات النباتية لاكثار نباتات جديدة والمساعدة على نموها.
الدكتورة دعاء أبو درويش من مديرية التقنيات الحيوية قسم زراعة الأنسجة النباتية في المركز الوطني للبحوث الزراعية، بينت أن هذه التقنية تعتمد على القدرة الكامنة للخلايا والمعروفة باسم Totipotancyحيث تتمكن أي خلية حية من أن تتجد ذاتيا وإنتاج نبات كامل مطابق للنبات الأم.
وقالت إن زراعة الأنسجة النباتية تقدم مزايا عديدة، حيث تسمح بإنتاج كميات كبيرة من النباتات المتماثلة جينيا في فترة زمنية قصيرة مما يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للإنتاج الزراعي، وتأتي زراعة الأنسجة النباتية كمحور مهم في حماية النباتات المهددة بالانقراض والمحافظة على التنوع الحيوي.
وأضافت أبو درويش أن المزارعين يستفيدون من هذه التقنية للحصول على نباتات تحمل خصائص مرغوبة ومحددة، مما يعزز الاستدامة في الإنتاج الزراعي ويحقق فوائد اقتصادية.
وزادت أن الزراعة التقليدية تواجه تحديات عدة، من بينها قلة الموارد وارتفاع التكاليف ومحدودية الأراضي الزراعية والمياه.
وبينت أنه تأتي زراعة الأنسجة النباتية كحل لهذه التحديات، حيث تمكن من إنتاج كميات كبيرة من النباتات الطبية
والمركبات الكيميائية الفعالة في فترة زمنية قصيرة، كما تعتبر هذه التقنية مثالية للبحوث العلمية واكتشاف أدوية جديدة.
وقالت أبو درويش إن المركز الوطني للبحوث الزراعية (NARC) يعتبر الذراع العلمي لوزارة الزراعة ويركز في المشاريع والأنشطة على البحث التطبيقي وبما يخدم البحث والتطوير الزراعي.
وقد زاد اهتمام المركز الوطني للبحوث الزراعية في السنوات الأخيرة بالتطبيقات العملية للتقانات الحيوية وخاصة في ظل تطوير مشاريع بنك البذور الذي يأتي انشاؤه تنفيذا للتوجيهات الملكية وتعد الزراعة النسيجية من أهم هذه التقانات وأكثرها تطورا.
ويشمل نطاق أنشطته استكشاف تقنيات الزراعة المبتكرة وتطوير أصناف المحاصيل المقاومة للتحديات البيئية.
وبينت انه على مديرية بحوث التقانات الحيوية في المركز الوطني تنفيذ العديد من المشاريع الرائدة في مجال زراعة الأنسجة النباتية بغية تسخير هذه التقنية لدعم القطاع الزراعي الأردني.
وتظهر زراعة الأنسجة النباتية بوضوح كتقنية ثورية في مجال الزراعة والبيولوجيا، ويتوقع أن يستمر التطور في هذا المجال وأن تسهم زراعة الأنسجة النباتية في تحقيق إنتاج زراعي مستدام وفعال، مع الحفاظ على التنوع الحيوي الأساسي للبيئة الطبيعية.

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