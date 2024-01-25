Friday, 26 January 2024 08:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الوزراء العراقي يجدد دعمه لإنشاء صندوق إعمار قطاع غزة

1/25/2024 11:16:36 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مجددًا دعمه لإنشاء صندوق دعم وإعمار قطاع غزة بعد وقف العدوان، وهي المبادرة التي أطلقها العراق خلال قمة القاهرة للسلام 2023، التي انعقدت في شهر تشرين الأول الماضي، ولاقت ترحيباً كبيراً.

جاء ذلك خلال استقبال“السوداني”، اليوم /الخميس/، وفد أمناء ومحافظي العواصم العربية برئاسة الأمين العام لمنظمة المدن العربية عبد الرحمن هشام العصفور، وفقا لبيان لمكتبه الإعلامي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

موضوعات متعلقة فيتش تتوقع انخفاض عدد البنوك الأمريكية بأكثر من 25% بحلول 2030 ألاسكا إيرلاينز: إيقاف طائرة بوينج 737 ماكس 9 سيكلف 150 مليون دولار ميتا تبني مركزًا للبيانات من أجل خدمات الذكاء الاصطناعي بتكلفة 800 مليون دولار

وقال“السوداني” :“إننا في الوقت الذي نبحث فيه عن أفضل السبل لتطوير مدننا والارتقاء بها، تبرز غزة شاخصة أمامنا بسبب ما تعانيه من تدمير ممنهج وخراب وافتقاد أبسط سبل العيش؛ بسبب العدوان والجرائم اللا إنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني هناك”.

وأكد رئيس الوزراءالعراقي، بحسب البيان، مضي العراق نحو المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى والشراكات الاقتصادية المنتجة، مشيراً إلى أن الحكومة في العراق وضعت على رأس أولوياتها الارتقاء الشامل ببغداد وباقي المدن العراقية، فضلاً عن الانفتاح على تجارب الأشقاء والأصدقاء الناجحة، في ما يخص الاعتماد على التكنولوجيا والأساليب المتطورة بشأن التنمية الحضرية والقطاعات الخدمية كافة.

المصدر:

MENAFN25012024000202011048ID1107771066

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث