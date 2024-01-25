رئيس الوزراء العراقي يجدد دعمه لإنشاء صندوق إعمار قطاع غزة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مجددًا دعمه لإنشاء صندوق دعم وإعمار قطاع غزة بعد وقف العدوان، وهي المبادرة التي أطلقها العراق خلال قمة القاهرة للسلام 2023، التي انعقدت في شهر تشرين الأول الماضي، ولاقت ترحيباً كبيراً.

جاء ذلك خلال استقبال“السوداني”، اليوم /الخميس/، وفد أمناء ومحافظي العواصم العربية برئاسة الأمين العام لمنظمة المدن العربية عبد الرحمن هشام العصفور، وفقا لبيان لمكتبه الإعلامي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

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وقال“السوداني” :“إننا في الوقت الذي نبحث فيه عن أفضل السبل لتطوير مدننا والارتقاء بها، تبرز غزة شاخصة أمامنا بسبب ما تعانيه من تدمير ممنهج وخراب وافتقاد أبسط سبل العيش؛ بسبب العدوان والجرائم اللا إنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني هناك”.

وأكد رئيس الوزراءالعراقي، بحسب البيان، مضي العراق نحو المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى والشراكات الاقتصادية المنتجة، مشيراً إلى أن الحكومة في العراق وضعت على رأس أولوياتها الارتقاء الشامل ببغداد وباقي المدن العراقية، فضلاً عن الانفتاح على تجارب الأشقاء والأصدقاء الناجحة، في ما يخص الاعتماد على التكنولوجيا والأساليب المتطورة بشأن التنمية الحضرية والقطاعات الخدمية كافة.

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