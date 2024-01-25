رئيس الوزراء العراقي يجدد دعمه لإنشاء صندوق إعمار قطاع غزة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مجددًا دعمه لإنشاء صندوق دعم وإعمار قطاع غزة بعد وقف العدوان، وهي المبادرة التي أطلقها العراق خلال قمة القاهرة للسلام 2023، التي انعقدت في شهر تشرين الأول الماضي، ولاقت ترحيباً كبيراً.
جاء ذلك خلال استقبال“السوداني”، اليوم /الخميس/، وفد أمناء ومحافظي العواصم العربية برئاسة الأمين العام لمنظمة المدن العربية عبد الرحمن هشام العصفور، وفقا لبيان لمكتبه الإعلامي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).
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وقال“السوداني” :“إننا في الوقت الذي نبحث فيه عن أفضل السبل لتطوير مدننا والارتقاء بها، تبرز غزة شاخصة أمامنا بسبب ما تعانيه من تدمير ممنهج وخراب وافتقاد أبسط سبل العيش؛ بسبب العدوان والجرائم اللا إنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني هناك”.
وأكد رئيس الوزراءالعراقي، بحسب البيان، مضي العراق نحو المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى والشراكات الاقتصادية المنتجة، مشيراً إلى أن الحكومة في العراق وضعت على رأس أولوياتها الارتقاء الشامل ببغداد وباقي المدن العراقية، فضلاً عن الانفتاح على تجارب الأشقاء والأصدقاء الناجحة، في ما يخص الاعتماد على التكنولوجيا والأساليب المتطورة بشأن التنمية الحضرية والقطاعات الخدمية كافة.
المصدر:
MENAFN25012024000202011048ID1107771066
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