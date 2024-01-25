كأس دبي للتحدي ينطلق بمواجهة الزمالك والرجاء اليوم

برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق اليوم باستاد آل مكتوم في نادي النصر، النسخة الافتتاحية من ((كأس دبي للتحدي 2024))، ويلتقي في السادسة مساءً الزمالك، بطل الدوري المصري لأربعة عشرة مرة، والرجاء البيضاوي، بطل دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 3 مرات، وبطل كأس المغرب ثماني مرات.

يشارك في البطولة إلى جانب الزمالك والرجاء، ووهان ثري تاونز الصيني والأهلي السعودي وتستمر المنافسات حتى 28 الجاري.

وتسهم البطولة في ترسيخ مكانة دبي بوصفها وجهة عالمية لفعاليات كرة القدم، وتعزيز حضورها في أجندة دبي السنوية من الفعاليات الرياضية.

وتقام الفعالية بالشراكة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي وجالوب جلوبال. ويلعب في السادسة مساء غد ووهان ثري تاونز مع نظيره الأهلي السعودي، ويشهد اليوم الأخير من المنافسات ((الأحد)) مباراة تحديد المركز الثالث في الرابعة عصراً، ويليها المباراة النهائية في الثامنة مساءً.

تعزيز

ورحب سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي بضيوف المؤتمر الصحافي الذي أُقيم في المقر الرئيسي لمجلس دبي الرياضي، وحضره اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينو نجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق، واللاعب الحالي لفريق الأهلي السعودي، وعدد من ممثلي الأندية المشاركة، وممثلي دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي شركاء المجلس في النجاح، وتنظيم أبرز الفعاليات الرياضية وأكثرها نجاحاً، وأسرة شركة النصر لكرة القدم مستضيفة الحدث، وقال: ((أصبحت دبي وجهة مفضلة لأبرز الفرق العالمية التي تحضر سنوياً لإقامة المعسكرات التدريبية والمشاركة في بطولات من هذا النوع، والتي تهدف بدورها إلى تطوير كرة القدم وتعزيز التعاون بين الأندية المحلية والعالمية، وكذلك إتاحة الفرصة أمام الجماهير من مختلف الجنسيات للاستمتاع بأجواء المباريات الحماسية وتشجيع فرقها من قلب الحدث، لا سيما أن دبي تحتضن أكثر من 200 جنسية نحرص أن نمنحها هذه الفرصة السنوية لمتابعة فرقها المفضلة)).

وأضاف: ((بعد أن قدمت دبي الموسم الماضي بطولة جمعت بين أقوى الأندية الأوروبية هي ليفربول أرسنال، وليون، وميلان، الذين أمتعوا جماهيرهم الكبيرة، يسعدنا أن نقدم هذه البطولة أربعة أندية رائدة من قارتي آسيا وأفريقيا يتمتع كل منهم بقاعدة جماهيرية عريضة منها 3 أندية عربية، وأحد الأندية الصينية الكبيرة)).

وأكد حارب أن الخبرات التنظيمية التي تمتلكها دبي واستاد آل مكتوم في استضافة الفعاليات الرياضيات الكبرى سيسهم في تعزيز نجاح هذه البطولة الرائعة والمرتقبة، كما أكد أن المعلب نفسه استضاف في عقد السبعينات عدداً من الفرق العالمية ومن بينها سانتوس البرازيلي ونجمه الأسطوري بيليه، وكذلك بطل نادي أوروبا ليفربول ونادي أرسنال وغيرها الكثير من الفرق.

حدث بارز

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: ((تشكل الدورة الأولى من كأس دبي للتحدي 2024 لكرة القدم حدثاً بارزاً من شأنه ترسيخ مكانة دبي بوصفها وجهة عالمية لإقامة أبرز الفعاليات)). وأضاف: ((يشكل تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى ركيزة أساسية في استراتيجية السياحة في دبي.

وكلنا ثقة بأن هذه البطولة ستستقطب اهتماماً واسعاً في دول الأندية المشاركة، لا سيما أنها تضم أبرز النوادي فيها، فضلاً عن الإقبال الذي ستشهده المباريات من مشجعي تلك الفرق في دولة الإمارات، كما ستترك كأس دبي للتحدي أثراً إيجابياً في القطاعات المرتبطة بالسياحة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وتشكل الكأس حدثاً سنوياً بارزاً في أجندة دبي الشتوية للفعاليات الرياضية، وتستقطب مجموعة من أبرز الفرق الأفريقية والآسيوية، وذلك بفضل العديد من المزايا التي تتمتع بها دبي في هذا الوقت من العام، مثل الطقس المعتدل والبنى التحتية الرياضية المميزة والمباريات المشوقة ضد فرقٍ عالمية أخرى، ما يسهم في تعزيز حضور علامات تلك الفرق على مستوى العالم)).

وأشاد عبد الله سالم بن طوق رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتنظيم هذا الحدث الذي يؤكد ريادة دبي ويعزز مكانتها الرائدة في استضافة الفعاليات المختلفة ومن بينها الفعاليات الرياضية.

وقال: ((يسرنا أن نستضيف هذه البطولة في استاد آل مكتوم التحفة الرياضية المعمارية، وأصبح ملتقى لأكبر الأندية العالمية ووجهة تستقطب الجماهير العاشقة للرياضة)).

وأضاف: ((جاهزون لاستقبال الآلاف من الجماهير من الدول العربية الشقيقة ومن الصين الصديقة، ولدينا الإمكانيات والخبرات والتجارب التي ترتقي بفعاليات دبي إلى آفاق جديدة من التميز، وأن نوفر للجمهور الأجواء المطلوبة للاستمتاع بالمباريات، ونحن على ثقة بأن الفرق المشاركة ستقدم الأداء الذي يتناسب مع عراقتها وجماهيريتها الكبيرة، وأن تجعل من الحدث تجربة ممتعة للجميع)).

وقال إيفان موديا، الرئيس التنفيذي لشركة جالوب جلوبال: ((كانت التحضيرات للنسخة الأولى من كأس دبي للتحدي جارية منذ مدة، ومع اقتراب انطلاق صافرة أولى مبارياتها، نتطلع لحضور المباريات والاستمتاع بالأجواء الحماسية، وتعكس استضافة البطولة لمجموعة من أبرز الفرق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الآمال الكبيرة التي نحملها لها)).

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