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4 مواجهات تكشف عن المتأهلين إلى المربع الذهبي لدولية دبي للسلة اليوم

1/25/2024 7:21:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تدخل بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ33 المراحل الإقصائية الحاسمة اليوم، حيث تقام 4 مباريات لتحديد المتأهلين الأربعة لنصف النهائي المحدد له غداً في صالة البطولة بنادي النصر، وشهدت الجولة قبل الأخيرة لمرحلة المجموعات تحولات جديدة في مسار المنافسة أبرزها الاختبار الصعب الذي واجهه سترونغ الفلبيني المدعوم بثلاثة من لاعبي الـnba أمام أهلي طرابلس الليبي بقيادة المدرب المحنك فؤاد أبو شقرا، حيث كانت قمة المجموعة الثانية سجالاً بين الفريقين حتى الثواني الأخيرة وانتهت لصالح سترونغ بفارق سلة واحدة 89 - 91.

الحدث الثاني تمثل بفوز منتخب الإمارات على الوحدة السوري بفارق 10 نقاط بعدما كانت الأفضلية للأخير، خصوصاً في النصف الأول.

وأثنى اللواء ((م)) إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي رئيس اللجنة المنظمة، على أداء المنتخب قائلاً: إن الاحتكاك بفرق قوية يساعد الأبيض في الاستحقاق الآسيوي المقبل.

من جهة أخرى، شهدت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، مباريات الجولة قبل الأخيرة، مشيدة بمستوى البطولة واستمرارها على مدى أكثر من ثلاثة عقود والجهود التي يبذلها اتحاد كرة السلة بقيادة اللواء ((م)) إسماعيل القرقاوي لتطوير هذا الحدث الرياضي الأبرز والمحافظة عليه.

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