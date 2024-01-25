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هيئة الاسرى : إدارة سجون الاحتلال تحول سجن النقب إلى جحيم لا يطاق‎

1/25/2024 7:12:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها صُدر عنها اليوم الخميس ، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي وإدارة سجونها تشدد قبضتها على المعتقلين في سجن "النقب" ما جعل حياتهم "جحيما لا يطاق".

وأوضحت الهيئة أن "إجراءات الاحتلال القمعية بحق الأسرى في سجن النقب الصحراوي تزيد الحياة بؤسا وقساوة وقلق وذلك في ظل الإجراءات الأمنية المشددة والتي فرضت على الاسرى بعد السابع من أكتوبر الماضي .

وذكرت الهيئة أن "إدارة السجون قطعت الكهرباء ، وتتعمد قطع المياه بفترات متفاوتة كما عزلت الأسرى عن العالم الخارجي وعملت على سحب المواد الغذائية، وقلصت وجبات الطعام ، إلى جانب إغلاق الكانتينا (دكان لشراء الاحتياجات)، إضافة إلى ذلك حرمت المعتقلين المرضى من نقلهم إلى العيادات، أو إلى المستشفيات المدنية ، ومنعت الأسرى من الخروج إلى ساحة الفورة " الفسحة " وأوقفت زيارات عائلاتهم .

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس منذ بداية الحرب على غزةً، حيث أَعتقلت ما يزيد 6000 مواطنا بينهم أطفال ونساء ، ليرفع عدد المعتقلين داخل سجون الاحتلال إلى نحو ٩ آلاف فلسطيني.


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