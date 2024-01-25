هل تضخم اللوزتين دون التهاب يشكل خطرا؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعد اللوزتين العضو المسؤول عن حماية الجسم من الفيروسات والسموم، لأنها تعمل على تجميع الفيروسات بداخلها حتى لا تسبب أي أضرار صحية للجسم.



تضخم اللوزتين والتهابها

قال الدكتور أحمد حسن خشبة، استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة، إن تضخم اللوزتين لا يشكل خطرا ما دام لا يصحبه التهابهما، مؤكدًا أنه إذا أصيب الشخص بالتهاب اللوزتين وهي في الأساس متضخمة لأكثر من 3 مرات في السنة الواحدة، يتطلب ذلك التدخل الجراحي لإزالتها.



وأضاف أن كثرة الإصابة بالتهاب اللوزتين يشير إلى أنها ضمرت وغير قادرة على احتواء السموم والفيروسات الداخلة للجسم، فإزالتها أفضل علاج.



أعراض التهاب اللوزتين

وأوضح أن أعراض التهاب اللوزتين، تتمثل في صعوبة بالبلع، وصعوبة بالكلام، واصفرار في العينين، وشحوب لون البشرة، والرغبة في القيء، والصداع والتعب البدني والإرهاق العام.



علاج التهاب اللوزتين

ان علاج التهاب اللوزتين، يتمثل في تناول المضادات الحيوية تحت إشراف الطبيب، واستعمال غرغرة مضادة للفيروسات من أجل تطهيرها.

ونصح بعدم تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين، مثل الشاي والقهوة، خلال فترة الإصابة بالتهاب اللوزتين.

الكونسلتو

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