Thursday, 25 January 2024 06:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هل تضخم اللوزتين دون التهاب يشكل خطرا؟

1/25/2024 7:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعد اللوزتين العضو المسؤول عن حماية الجسم من الفيروسات والسموم، لأنها تعمل على تجميع الفيروسات بداخلها حتى لا تسبب أي أضرار صحية للجسم.


تضخم اللوزتين والتهابها
قال الدكتور أحمد حسن خشبة، استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة، إن تضخم اللوزتين لا يشكل خطرا ما دام لا يصحبه التهابهما، مؤكدًا أنه إذا أصيب الشخص بالتهاب اللوزتين وهي في الأساس متضخمة لأكثر من 3 مرات في السنة الواحدة، يتطلب ذلك التدخل الجراحي لإزالتها.

وأضاف أن كثرة الإصابة بالتهاب اللوزتين يشير إلى أنها ضمرت وغير قادرة على احتواء السموم والفيروسات الداخلة للجسم، فإزالتها أفضل علاج.


أعراض التهاب اللوزتين
وأوضح أن أعراض التهاب اللوزتين، تتمثل في صعوبة بالبلع، وصعوبة بالكلام، واصفرار في العينين، وشحوب لون البشرة، والرغبة في القيء، والصداع والتعب البدني والإرهاق العام.


علاج التهاب اللوزتين
ان علاج التهاب اللوزتين، يتمثل في تناول المضادات الحيوية تحت إشراف الطبيب، واستعمال غرغرة مضادة للفيروسات من أجل تطهيرها.
ونصح بعدم تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين، مثل الشاي والقهوة، خلال فترة الإصابة بالتهاب اللوزتين.

الكونسلتو

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN25012024000208011052ID1107767722

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث