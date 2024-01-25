الحالة الصحية للفنان الأردني محمد العبادي بعد تعرضه لوعكة صحية

MENAFN - Al Wakeel News)أصيب الفنان الأردني محمد العبادي بالتهاب رئوي حاد تسبب بادخاله الى المستشفى الليلة الماضية .وأكد الفنان عبر حسابه على منصة "فيسبوك" اليوم الخميس أن حالته الصحية مستقرة الآن، وعاد إلى منزله: "الحمد الله والشكر لله فهو الشافي وهو المعافي، فقد منَّ علي بالشفاء العاجل وعدت إلى بيتي سالماً معافى، والحمد لله على كل شيء، والشكر الموصول إلى أحبتي وأسرتي الأردنية وجميع من سأل عني من أحبائي في الوطن العربي، فقد غمرتموني بدعواتكم التي كانت جزءًا في شفاءي. لكم جميعًا كل الحب والتقدير".

وكانت نقابة الفنانين قد اعلنت يوم أمس الأربعاء ان الفنان محمد العبادي يرقد على سرير الشفاء اثر وعكة صحية اصابته .



يذكر أن الفنان محمد العبادي من أبرز الممثلين الأردنيين في سبعينيات القرن الماضي وما بعدها ومن أبرز اعماله مسلسل " نمر بن العدوان " و" الحطب والنار" و "الدرب الطويل".