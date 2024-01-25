Thursday, 25 January 2024 02:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحالة الصحية للفنان الأردني محمد العبادي بعد تعرضه لوعكة صحية

1/25/2024 6:11:02 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب الفنان الأردني محمد العبادي بالتهاب رئوي حاد تسبب بادخاله الى المستشفى الليلة الماضية .
وأكد الفنان عبر حسابه على منصة "فيسبوك" اليوم الخميس أن حالته الصحية مستقرة الآن، وعاد إلى منزله: "الحمد الله والشكر لله فهو الشافي وهو المعافي، فقد منَّ علي بالشفاء العاجل وعدت إلى بيتي سالماً معافى، والحمد لله على كل شيء، والشكر الموصول إلى أحبتي وأسرتي الأردنية وجميع من سأل عني من أحبائي في الوطن العربي، فقد غمرتموني بدعواتكم التي كانت جزءًا في شفاءي. لكم جميعًا كل الحب والتقدير".

وكانت نقابة الفنانين قد اعلنت يوم أمس الأربعاء ان الفنان محمد العبادي يرقد على سرير الشفاء اثر وعكة صحية اصابته .


يذكر أن الفنان محمد العبادي من أبرز الممثلين الأردنيين في سبعينيات القرن الماضي وما بعدها ومن أبرز اعماله مسلسل " نمر بن العدوان " و" الحطب والنار" و "الدرب الطويل".

MENAFN25012024000208011052ID1107767482

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث