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مكملات النحاس- هل تعد ضرورية للجسم؟

1/25/2024 6:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - النحاس من المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم للحماية من خطر الإصابة بالأمراض، إلى جانب تعزيز صحة الجسم بشكل كبير، مما يدفع الأشخاص إلى تناول مكملاته تحت إشراف الطبيب المختص للحصول على أفضل النتائج.

فوائد مكملات النحاس
هناك بعض الفوائد التي يحصل عليها الجسم عند تناول مكملات النحاس من بينها:
- تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
- تعزيز صحة العظام والمفاصل.
- حماية الجلد من التلف.
- تعزيز المناعة.

جرعة مكملات النحاس المناسبة
عادة ما تعتمد جرعة مكملات النحاس على عمر الشخص وحالته الصحية، ولكن بشكل عام، يوصى الأطباء بتناول 900 ميكروغرام من النحاس يوميًا للبالغين الأصحاء للحصول على أفضل النتائج دون المعاناة من ظهور أي مضاعفات صحية.


نصائح عند تناول مكملات النحاس
هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند تناول مكملات النحاس من بينها:
- تناول مكملات النحاس تحت إشراف الطبيب.
- تناول مكملات النحاس مع الطعام لتقليل خطر الإصابة بالغثيان والإسهال.
- تجنب تناول مكملات النحاس في حالة المعاناة من حساسية النحاس.

مصادر النحاس الطبيعية
يمكن أن يحصل الأشخاص على كميات جيدة من النحاس عن طريق تناول بعض الأطعمة بدلًا من المكملات الغذائية، حيث تتضح فيما يلي:
- المحار.
- الكبدة.
- الشوكولاتة الداكنة.
- المكسرات.
- البذور.
- الحبوب الكاملة.
- الفول.
- الخضروات الورقية الخضراء.

الكونسلتو

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