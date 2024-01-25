وزارة العدل: إنجاز 7026 مزادا إلكترونيا العام الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد المزادات الإلكترونية التي أنجزت خلال عام 2023.
ووفق البيانات التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإن الوزارة أنجزت 7026 مزادا إلكترونيا العام الماضي، في حين أنجزت 521 مزاد إلكتروني خلال شهر كانون أول الماضي.
كما أنجزت الوزارة 24550 معاملة لدى دوائر الكاتب العدل خلال الشهر الماضي، فيما بلغ عدد الأوراق القضائية المؤرشفة لنفس الفترة 3.65 مليون ورقة.
وكانت أطلقت وزارة العدل خدمة المزاد الإلكتروني لأول مرة في المملكة عام 2019، حيث تمكن الخدمة مستخدميها من إجراء المزادات على المركبات والعقارات والأموال المنقولة في دوائر التنفيذ لدى جميع المحاكم، والاشتراك فيها إلكترونيا.
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