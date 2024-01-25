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وزارة العدل: إنجاز 7026 مزادا إلكترونيا العام الماضي

1/25/2024 5:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد المزادات الإلكترونية التي أنجزت خلال عام 2023.
ووفق البيانات التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإن الوزارة أنجزت 7026 مزادا إلكترونيا العام الماضي، في حين أنجزت 521 مزاد إلكتروني خلال شهر كانون أول الماضي.
كما أنجزت الوزارة 24550 معاملة لدى دوائر الكاتب العدل خلال الشهر الماضي، فيما بلغ عدد الأوراق القضائية المؤرشفة لنفس الفترة 3.65 مليون ورقة.
وكانت أطلقت وزارة العدل خدمة المزاد الإلكتروني لأول مرة في المملكة عام 2019، حيث تمكن الخدمة مستخدميها من إجراء المزادات على المركبات والعقارات والأموال المنقولة في دوائر التنفيذ لدى جميع المحاكم، والاشتراك فيها إلكترونيا.




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