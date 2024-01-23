استعداداً لعربية السيدات بالإمارة الباسمة.. 4تجارب مفيدة لسيدات سلة الشارقة في معسكر تونس الختامي

أنهى فريق الشارقة الأول لكرة السلة للسيدات معسكره التحضيري الخارجي الأخير الذي جرى على مدار أسبوع كامل في تونس استعداداً لمنافسات النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تحتضنها الشارقة في الفترة من 2 وحتى 12 فبراير المقبل.

تخلل المعسكر إقامة 4 مباريات ودية متدرجة المستوى مع أبرز

فرق الدوري التونسي للسيدات، اعتبرها مدرب الفريق وليد الحجري مهمة ومفيدة للفريق قبل خوضه المنافسات المقبلة بالشارقة، والتي يخوضها الفريق بأمل تحقيق أفضل النتائج بها رغم قوة الفرق المشاركة التي تجمع أهم وأقوى الفرق على المستوى العربي.

بدأ الفريق مبارياته بلقاء فريق الملعب التونسي، وتلاها مواجهات مع الهلال الرياضي والزهرة الرياضي، قبل أن يختتم بمواجهة فريق الأمل، بطل النسخة السابقة من البطولة العربية. ورغم خسارتهم بفارق نقطة واحدة، إلا أن أداء الفريق كان رائعًا، ويعكس التقدم الكبير الذي حققه.

من جانبه أكد المدرب وليد الحجري رضاءه التام على مستوى فريقه، مؤكداً إن نتائج المرحلة الأخيرة من التجهيز ستظهر بصورة جلية خلال منافسات الدورة، كما أثنى على التزام اللاعبات طيلة فترة المعسكر، متوقعاً ظهورهن بمستوى مشرف في البطولة.

ضمت البعثة الرياضية رئيسة قسم الألعاب الجماعية في النادي، فاطمة العليلي، والمدرب وليد الحجري ،ومنية ماشلية مساعدة للمدرب، مها الرقيق أخصائية علاج ، و13 لاعبة هن: روضة روباري،

سارة المهيري، مريم عادل، أمل بن حيدر، علياء النقبي، شمسة الشحي، سهيلة عباس، الاء بسام فؤاد، ميثاء مبارك، اليازية سلطان، جوفانا منديتش، ميفان سيمونس، وجاسمين كارسون.

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