فيديو- مشاجرة في مطار الكويت والسلطات تكشف عقوبة المتورطين

MENAFN - Al Wakeel News)أمر نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة في الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بتسريح أطراف واقعة المشاجرة في مطار الكويت الدولي.



ونشرت وزارة الداخلية الكويتية بيانا عن الإعلام الأمني جاء فيه: "أمر معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بإتخاذ اقصى العقوبة في واقعة مشاجرة مطار الكويت الدولي وذلك بتسريح أطراف الواقعة من الخدمة العسكرية وذلك بعد رفع تقرير اللجنة لمعاليه".

وتابع البيان: "وتؤكد وزارة الداخلية انه لا تهاون في محاسبة من يتجاوز القوانين من منتسبيها أو يسيء إلى المؤسسة الأمنية بأي شكل من الأشكال".

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد قالت، الاثنين، إنها فتحت تحقيقا عاجلا بشأن مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مشاجرة في مطار الكويت الدولي ، وسط تفاعل من نشطاء على تحرك الوزارة.



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