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فرس النهر

1/22/2024 9:43:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فرس النهر هو حيوان ضخم يتواجد في أفريقيا جنوب الصحراء ويتغذى على الأعشاب، ويُعرف باللغة العربية بـ «البرنيق» و«سيد قشطة» كما يسمونه في مصر نسبة للاسم الذي أطلق على أول حيوان أودع في حديقة الحيوانات بالجيزة عند إنشائها، وهو حيوان شبه مائي ويستوطن البحيرات والأنهار في أفريقيا، وقد امتد موطنه سابقا عبر وادي النيل إلى فلسطين والأردن. ويعرف فرس النهر بواسطة جسده الأسطواني الشكل وعديم الشعر ويقارب وحيد القرن في حجمه ولا يفوقه في القد سوى الفيلة، وعلى الرغم من قصر قامته فإنه قادر على أن يسبق إنسانا بسهولة في الجري، حيث إن سرعته تبلغ 30 ميلا في الساعة، ولذلك فهو قادر على أن يسبق عداء أولمبياً في سباق للمسافات القصيرة، ويعتبر هذا الحيوان من أشد الحيوانات خطورة على الإنسان.
كان فرس النهر معروفا عند الرومان والإغريق، حيث دعوه بـ«وحش النيل» وبرزت أفراس النهر في العديد من مسلسلات وأفلام الرسوم المتحركة، حيث استخدم شكل جسدها المستدير لإظهارها بمنظر فكاهي غالبا. وفرس النهر حيوان اجتماعي يعيش في قطعان يبلغ عدد أفرادها 40 حيوانا، ويسمى فرس النهر الذكر «ثورا» بحسب التعبير الإنجليزي، وتسمى الأنثى «بقرة»، ويسمى الصغير «عجلا»، ويُعرف هذا النوع أيضا باسم فرس النهر المألوف وفرس النهر النيلي، وذلك لتمييزها عن فرس النهر القزم وغيره من الأنواع المنقرضة، إلا أن مجرد التعبير بقول «فرس النهر» يقصد به إجمالا هذا النوع. تمضي أفراس النهر معظم نهارها وهي تتمرغ في الماء أو الوحل مع باقي أفراد القطيع، ويساعد الماء على إبقاء حرارة جسدها معتدلة ومنع جلدها من التقشر والجفاف. وتغادر أفراس النهر المياه عند الغسق وتمشي لمسافة معينة قد تبلغ 8 كيلومترات لترعى طعامها الأساسي وهو الحشائش القصيرة وتمضي من 4 الى 5 ساعات تقتات وتستهلك قرابة 68 كيلوغراما من الأعشاب كل ليلة.
وتم تصوير أفراس النهر وهي تقتات على الجيفة قرب الماء عادة في بعض الأحيان، كما وردت تقارير أخرى عن أكلها للحم وحتى صيدها وافتراسها لحيوانات أخرى وأكلها بني جنسها أيضا، ولكن لأن معدتها غير ملائمة لهضم اللحم، فلذلك هي لا تقدم على أكله إلا في حال تعرضت لنقص في مخزونها الغذائي الطبيعي أو سلكت سلوكا شاذا. وتتغوط أفراس النهر في الماء عادة، إذ يشكل برازها ترسبات مواد عضوية في قاع النهر، ولا يزال العلماء غير مدركين تماما للدور البيئي الذي تلعبه هذه الترسبات. وتتواصل أفراس النهر شفهيا بواسطة الجأر والنفخ بأنوفها، كما يعتقد أنها تتواصل بطريقة ارتداد الصوت كالخفافيش إلى أن الهدف من هذه الأصوات لايزال غير معلوم حاليا.

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