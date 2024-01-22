الروايات البوليسية في العالم العربي بين الندرة والإقبال

تتميز روايات الجريمة أو البوليسية بقدرتها على جذب القراء بشكل مميز كونها مختلفة في أحداثها وتكوينها عن الروايات الأخرى، لما تحمله من غموض يستفز القارئ، ويدفعه للمتابعة لحين حل الألغاز، ومعرفة المجرم.

وحاولت الروائية بولي ستيوارت معرفة الدوافع، التي تجعل القراء يتجهون نحو هذا النوع من الروايات، عبر إطلاق حوار مع مجموعة من مؤلفي روايات الجريمة، الذي أكد معظمهم أن انتهاك الأعراف الاجتماعية والأخلاقية تشد القارئ، وأن القصة عندما تتضمن جريمة فإن القارئ يعلم بالتحركات التي ستلي، كالتحقيق والكشف عن المجرم لأجل الكشف عن شخصيته، فيما أكد آخرون أن قصص الجريمة تتطلب عناصر سرد معينة، لضمان نجاحها وجاذبيتها لدى القراء.

فخر وفكر

وأشارت الكاتبة الإماراتية إيمان اليوسف إلى أن الرواية البوليسية بشكل عام قليلة في العالم العربي، وكتّابها محدودون جداً بالمقارنة مع غيرها من أنماط الرواية التاريخية، التي تسود في العالم العربي بشكل أكبر، موضحة أن هناك المزيد من المساحة الإبداعية شاغرة، وهناك العديد مما يمكن أن نعده اجتهادات في هذا المجال، معربة عن فخرها بفكرة رواية الكاتب البحريني وليد هاشم، الذي كتب جريمة كوميدية خاصة أن هذا الخلط، وهذا النمط غير موجود في العالم العربي.

وأضافت: ((أنا مؤمنة بأن أي منطقة جغرافية، يمكن أن تنافس عالمياً إذا أدركت مواردها بمعنى أننا كعرب يمكننا كتابة ما لا يمكن لكتّاب آخرين كتابته، وذلك بسبب المنطقة الجغرافية العربية والتاريخ والتراث العربي، كما أن اللغة العربية تعد من أقدم اللغات في العالم، وفيها بلاغة كبيرة يمكن أن تنافس عالمياً بشكل كبير، والرواية البوليسية بحاجة للعمل عليها لتنافس، لكن مثلاً وليد هاشم نقل الروح الشرقية في الرواية، ولم تقتصر فقط على كونها رواية بوليسية فحسب، وكان فيها شخصيات عربية من مختلف الدول، فالعودة إلى الجذور والهوية مع الاشتغال على سرد ونص قوي، نستطيع من خلالها المنافسة بكل تأكيد)).

بيئة غنية بالإبداع

في هذا السياق، أشار الكاتب البحريني وليد هاشم صاحب أول رواية بوليسية كوميدية عربية إلى أن الرواية البوليسية ما زالت تعتبر يافعة في الوطن العربي، لكنه على يقين بأن العالم العربي لديه مخزون من المبدعين القادرين على تقديم الجديد والمختلف في هذا المجال خاصة أننا في الوطن العربي نمتلك قوة اللغة والقدرة على الإيصال.

وقال: ((اختلاف اللهجات والثقافات في العالم العربي تخلق بيئة غنية لإبداع الرواية البوليسية أو رواية الجريمة خصوصاً الجريمة الكوميدية كالتي قدمتها بعنوان ((ليلى دوقة قلالي))، وهي أول جريمة بوليسية، وأيضاً كوميدية عربية، حيث أقدم فيها أشخاصاً من ثقافات وتجارب مختلفة في الحياة، وأمتلك الإحساس بأننا قادرون بالفعل على المنافسة، وبشكل كبير أيضاً طالما أننا نقدم المميز، ونحن لدينا كل مقومات التميز على رأس ذلك ثقافتنا الجميلة والغنية، وهي ((حمّالة أوجهاً))، فمثلاً دبي خير مثال للمكان، الذي يستقبل مختلف أنواع الثقافات، وتندمج فيه بشكل رائع، وهذا يفتح المجال أمام هذا النوع من الروايات، وتجعلها أيضاً تنافس غيرها من الروايات سواء المحلية أو العالمية)).

ويرى أن قوة الرواية البوليسية لا تعتمد فقط على الجريمة بحد ذاتها، وإنما على طريقة السرد والكتابة، التي تدخل في إطار التشويق وأيضاً المواربة، التي تجعل القارئ في حيرة من أمره أمام من قام بالجريمة، وتجعله يغرق في القراءة، ليكتشف مع سياق الأحداث في النهاية من هو المجرم الحقيقي وراء كل تلك الأحداث، فالسرد وطريقة الكتابة عناصر جداً مهمة مؤثرة في رواية الجريمة.