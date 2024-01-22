بينتو: علينا أن ننافس بقوة وأن نكون هادئين

أكد البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، أن المباراة أمام المنتخب الإيراني في الجولة الثالثة، تعد مهمة للغاية بالنسبة لـ((الأبيض))، لأنها الأخيرة في مرحلة مجموعات كأس آسيا، وأكد المدرب خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أن المنتخب جاهز لخوض اللقاء.

وتحدث باولو بينتو عن المنافس، مبيناً أن منتخب إيران لديه مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين الذين يشاركون في مستويات تنافسية عالية، ويتمتعون بخبرة ميدانية واسعة من خلال مشاركاتهم مع الأندية والمنتخب، وأنهم لعبوا مع بعضهم لفترات طويلة، ولم يشهد المنتخب تغييراً كبيراً في طريقة اللعب.

وقال بينتو: ((نعرف منتخب إيران جيداً، وواجهناه من قبل وأدرك أن المباراة لن تكون سهلة، ونحتاج للعب مباراة جيدة على مستويات عديدة، وعلينا أن ننافس بقوة وأن نكون هادئين، حتى نتمكن من الحصول على أفضل نتيجة ممكنة)).

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