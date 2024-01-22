بينتو: علينا أن ننافس بقوة وأن نكون هادئين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، أن المباراة أمام المنتخب الإيراني في الجولة الثالثة، تعد مهمة للغاية بالنسبة لـ((الأبيض))، لأنها الأخيرة في مرحلة مجموعات كأس آسيا، وأكد المدرب خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أن المنتخب جاهز لخوض اللقاء.
وتحدث باولو بينتو عن المنافس، مبيناً أن منتخب إيران لديه مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين الذين يشاركون في مستويات تنافسية عالية، ويتمتعون بخبرة ميدانية واسعة من خلال مشاركاتهم مع الأندية والمنتخب، وأنهم لعبوا مع بعضهم لفترات طويلة، ولم يشهد المنتخب تغييراً كبيراً في طريقة اللعب.
وقال بينتو: ((نعرف منتخب إيران جيداً، وواجهناه من قبل وأدرك أن المباراة لن تكون سهلة، ونحتاج للعب مباراة جيدة على مستويات عديدة، وعلينا أن ننافس بقوة وأن نكون هادئين، حتى نتمكن من الحصول على أفضل نتيجة ممكنة)).
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN22012024000110011019ID1107753675
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.