إنقاذ آسيوية تعرضت لكسور إثر سقوطها من جبل في وادي العبادلة بالفجيرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للحرس الوطني، بالتنسيق مع شرطة الفجيرة وإدارة الدفاع المدني/ الفجيرة أمس الأحد الموافق 21 يناير 2024 مهمة إخلاء طبي لمصابة من الجنسية الآسيوية تعرضت لكسور في مناطق متفرقة في الجسم إثر سقوطها من جبل في وادي العبادلة التابع لإمارة الفجيرة.
وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصابة من موقع الحدث إلى مستشفى الفجيرة لتلقي العلاج اللازم.
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