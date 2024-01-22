إنقاذ آسيوية تعرضت لكسور إثر سقوطها من جبل في وادي العبادلة بالفجيرة

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للحرس الوطني، بالتنسيق مع شرطة الفجيرة وإدارة الدفاع المدني/ الفجيرة أمس الأحد الموافق 21 يناير 2024 مهمة إخلاء طبي لمصابة من الجنسية الآسيوية تعرضت لكسور في مناطق متفرقة في الجسم إثر سقوطها من جبل في وادي العبادلة التابع لإمارة الفجيرة.

وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصابة من موقع الحدث إلى مستشفى الفجيرة لتلقي العلاج اللازم.





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