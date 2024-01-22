البحرية الأميركية تعلن وفاة جندييْن فقدا بخليج عدن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مسؤولون بالجيش الأميركي -أمس الأحد- إنه لم يتم تحديد مكان اثنين من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية فقدا في خليج عدن هذا الشهر، وإنه جرى تغيير وضعهما إلى "متوفيين".



وكتبت القيادة المركزية الأميركية -على موقع إكس- أنه تم الإعلان عن فقدهما بعد صعودهما على متن سفينة إيرانية.



وكانت واشنطن بوست قد ذكرت في 15 يناير/كانون الثاني الجاري -نقلا عن مسؤولين أميركيين- أن الجنديين المختفيين كانا يبحثان على متن سفينة عن شحنة أسلحة متجهة إلى جماعة الحوثي في اليمن.



وأوضحت الصحيفة أن الأوامر بتنفيذ مهمة الصعود الخطيرة على متن السفن صدرت الأسبوع الذي قبله بعد أن اشتبه المسؤولون الأميركيون في أن سفينة تعبر خليج عدن كانت تنقل أسلحة إيرانية إلى جماعة الحوثي.



وكان الجنديان المفقودان يستعدان للصعود على متن السفينة وسط أمواج البحر الهائجة عندما انزلق أحدهما من على السلم، حسب ما نقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين مطلعين.



وأضاف المسؤولون -الذين اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم- أن البحّار الثاني عندما رأى رفيقه يسقط في الماء غطس للمساعدة.

