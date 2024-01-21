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مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

1/21/2024 8:09:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأحد 21-1-2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مواجهات بطولة كأس أفريقيا 2023، التي يتنافس على لقبها 24 منتخبا، إذ يلتقي المغرب مع جمهورية الكونغو، وجنوب أفريقيا وناميبيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.
كما تشهد مباريات كأس أمم آسيا مواجهتان، عندما يلتقي منتخب عمان مع تايلاند، والسعودية مع قيرغيزستان.

بينما يلتقي فريق ليفربول نظيره بورنموث، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024، بالإضافة إلى مواجهات قوية في الدوري الإسباني عندما يلتقي ريال مدريد مع ألميريا وريال بيتيس ضد برشلونة وجيرونا ضد إشبيلية.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023

المغرب ضد جمهورية الكونغو- الساعة 5 عصرا -beIN Sports HD 1 Max

زامبيا ضد تنزانيا- الساعة 8 مساء- beIN Sports HD 3 Max
جنوب أفريقيا ضد ناميبيا – الساعة 11 مساء -beIN Sports HD 2 Max
مواعيد مباريات كأس آسيا

عمان ضد تايلاند- الساعة 5:30 مساء- SSC1 HD

قيرغيزستان ضد السعودية – الساعة 8:30 مساء-SSC1 HD
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

شيفلد يونايتد ضد وست هام يونايتد– الساعة 5 عصرا - beIN Sports HD 2
بورنموث ضد ليفربول– الساعة 7:30 مساء -beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الاسباني

أوساسونا ضد خيتافي – الساعة 4 عصرا - beIN Sports HD 3

ريال مدريد ضد ألميريا – الساعة 6:15 مساء -beIN Sports HD 1

ريال بيتيس ضد برشلونة – الساعة 8:30 مساء -beIN Sports HD 1

جيرونا ضد إشبيلية – الساعة 11 مساء -beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ليتشي ضد يوفنتوس- الساعة 10:45 مساء -beIN Sports Fr 5 HD max

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ ضد فيرد بريمن – الساعة 5:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي

طرابزون سبور ضد جالاتا سراي – الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات كأس فرنسا

رين ضد مارسيليا – الساعة 11 مساء

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