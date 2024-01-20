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الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب عمان: قادرون على منافسة أي منتخب ولن أغير أسلوبي

1/20/2024 7:20:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش اليوم السبت إن منتخب عمان أظهر قدرته على منافسة جميع المنتخبات المشاركة في كأس آسيا لكرة القدم مشيرا إلى أنه لن يغير أسلوبه أمام تايلاند غدا الأحد.

وخسر منتخب عمان 2-1 أمام السعودية في المباراة الأولى بدور المجموعات بكأس آسيا المقامة في قطر، وسيكون بحاجة للفوز على تايلاند للإبقاء على حظوظه في التأهل لدور الستة عشر.

ويتصدر منتخب تايلاند ترتيب المجموعة السادسة بثلاث نقاط بالتساوي مع السعودية، بينما يطمح منتخب عمان لحصد أول ثلاث نقاط في البطولة.

وقال إيفانكوفيتش في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد أمام تايلاند "أمامنا مباراة صعبة ومعقدة ومهمة جدا، نحترم تايلاند كثيرا لكننا نطمح لتحقيق الفوز.

"أثبتنا خلال مواجهة السعودية أننا قادرون على منافسة أي منتخب، نحترم جميع المنتخبات ولا نخشى أحدا".

وبسؤاله عن إمكانية تغيير أسلوب لعبه في المباراة القادمة أجاب المدرب الكرواتي "نحن كمدربين دائما تحت الضغط لكن أسلوبي لن يتغير.
"دائما أزرع ثقافة الفوز داخل نفوس اللاعبين، نعمل دائما لنكون فريقا متمكنا في الدفاع والهجوم".

ويرى إيفانكوفيتش أن "جميع المنتخبات تطورت عن السابق، وهذا ما يوضح بعض النتائج المفاجئة في البطولة".

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