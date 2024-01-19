التجاري الدولي يطرح شهادات ثلاثية بعوائد بين 20% و22%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرح البنك التجاري الدولي، شهادة ادخار جديدة مدتها 3 سنوات بفائدة تصل إلى 22%.
وضع البنك حداً أدنى للاكتتاب فيها، يبدأ من 5 ملايين جنيه، بحسب البيانات المتاحة على موقعه الإلكتروني.
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فيما طرح شهادة بفائدة 21% تصرف شهرياً، ويبدأ الاكتتاب فيها من مليون جنيه.
وطرح البنك شهادة ادخار بفائدة 20% تصرف شهرياً مع حد أدنى للاكتتاب 100 ألف جنيه.
وكان بنكا الأهلي ومصر قد طرحا شهادات ادخار أجل عام بفائدة تصل إلى 27% عند صرف العائد في نهاية المدة.
وجمع البنكان حصيلة قدرها 380 مليار جنيه ما بين 135 مليار جنيه لبنك مصر و245 مليار جنيه للبنك الأهلي.
ويأتي طرح البنوك لمنتجات ادخارية جديدة مرتفعة العائد بالتزامن مع استحقاق الشهادات ذات الفائدة 25%، بهدف الحد من الدولرة وكبح التضخم المرتفع، وتعزيز تنافسية المدخرات بالعملة المحلية.
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