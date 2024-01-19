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التجاري الدولي يطرح شهادات ثلاثية بعوائد بين 20% و22%

1/19/2024 2:23:48 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) طرح البنك التجاري الدولي، شهادة ادخار جديدة مدتها 3 سنوات بفائدة تصل إلى 22%.

وضع البنك حداً أدنى للاكتتاب فيها، يبدأ من 5 ملايين جنيه، بحسب البيانات المتاحة على موقعه الإلكتروني.

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فيما طرح شهادة بفائدة 21% تصرف شهرياً، ويبدأ الاكتتاب فيها من مليون جنيه.

وطرح البنك شهادة ادخار بفائدة 20% تصرف شهرياً مع حد أدنى للاكتتاب 100 ألف جنيه.

وكان بنكا الأهلي ومصر قد طرحا شهادات ادخار أجل عام بفائدة تصل إلى 27% عند صرف العائد في نهاية المدة.

وجمع البنكان حصيلة قدرها 380 مليار جنيه ما بين 135 مليار جنيه لبنك مصر و245 مليار جنيه للبنك الأهلي.

ويأتي طرح البنوك لمنتجات ادخارية جديدة مرتفعة العائد بالتزامن مع استحقاق الشهادات ذات الفائدة 25%، بهدف الحد من الدولرة وكبح التضخم المرتفع، وتعزيز تنافسية المدخرات بالعملة المحلية.

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