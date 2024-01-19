التعليم العالي تدين تفجير الاحتلال لجامعة الإسراء في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفجير الاحتلال الإسرائيلي لجامعة الإسراء في قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن ذلك يأتي استمرارا للمشهد التدميري الذي يستهدف مؤسسات التعليم العالي، بحيث استهدف الاحتلال في وقت سابق عددا كبيرا من مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة ودمرها بشكل كلي أو جزئي، ضمن الحرب الإجرامية التي يشنها بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت الوزارة، أن هذا التدمير هو مخالفة وانتهاك واضح لكافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي تضمن حماية المؤسسات التعليمية وتصون حرمتها.
وشددت "التعليم العالي" على ضرورة أن تتحمل المؤسسات الإنسانية والحقوقية الدولية مسؤولياتها للجم هذا الاحتلال الذي يستهدف الشعب الفلسطيني عموما وينتهج سياسة تدمير المؤسسات التعليمية، مؤكدةً أن مؤسسات التعليم العالي في القطاع ستنهض من جديد وستواصل رسالتها السامية رغم عدوان الاحتلال وإجرامه.
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