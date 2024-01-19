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التعليم العالي تدين تفجير الاحتلال لجامعة الإسراء في غزة

1/19/2024 5:10:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفجير الاحتلال الإسرائيلي لجامعة الإسراء في قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن ذلك يأتي استمرارا للمشهد التدميري الذي يستهدف مؤسسات التعليم العالي، بحيث استهدف الاحتلال في وقت سابق عددا كبيرا من مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة ودمرها بشكل كلي أو جزئي، ضمن الحرب الإجرامية التي يشنها بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة، أن هذا التدمير هو مخالفة وانتهاك واضح لكافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي تضمن حماية المؤسسات التعليمية وتصون حرمتها.

وشددت "التعليم العالي" على ضرورة أن تتحمل المؤسسات الإنسانية والحقوقية الدولية مسؤولياتها للجم هذا الاحتلال الذي يستهدف الشعب الفلسطيني عموما وينتهج سياسة تدمير المؤسسات التعليمية، مؤكدةً أن مؤسسات التعليم العالي في القطاع ستنهض من جديد وستواصل رسالتها السامية رغم عدوان الاحتلال وإجرامه.


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