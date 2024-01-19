بوابتان جديدتان لـ سالك في معبر الخليج التجاري والصفا الجنوبية

أعلنت شركة سالك، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي،

تلقيها تكليف رسمي من هيئة الطرق والمواصلات لتركيب

بوابتين جديدتين للتعرفة المرورية بهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق في إمارة دبي، من خلال إعادة توزيع الحركات المرورية، وتوجيهها إلى محاور الطرق البديلة.

تقع البوابتان الجديدتان عند كل من معبر الخليج التجاري على شارع الخيل، والصفا الجنوبية على شارع الشيخ زايد، وتحديدا في المنطقة الواقعة بين شارع الميدان وشارع أم الشيف، وجرى اختيار هذين الموقعين بناءً على دراسات موسعة أجرتها هيئة الطرق والمواصلات بهدف إدارة توزيع حركة المرور والحد من الازدحام عبر إعادة توجيه جزء من حركة المرور إلى طرق بديلة أوسع، مما يسهل التنقل لجميع سائقي المركبات في دبي، ومع بدء تشغيلهما المتوقع في شهر نوفمبر 2024، وعلى غرار بوابتي الممزر الشمالية والجنوبية، سيتم ربط بوابة الصفا الجنوبية ببوابة الصفا الحالية ("الصفا الشمالية")، حيث سيتم فرض رسوم العبور مرة واحدة فقط إذا مر السائقون عبر البوابتين في غضون ساعة واحدة بنفس الاتجاه.

سياسات النقل

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "تأتي بوابات التعرفة المرورية ضمن سياسات النقل الداعمة لمشاريع البنية التحتية للطرق ومنظومة المواصلات العامة والنقل إذ أنها تسهم في توزيع الحركة المرورية على مختلف وعناصر شبكة الطرق وتحقيق استغلال أفضل لتلك المحاور والعناصر،

كما تسهم سياسات التعرفة المرورية في تشجيع التحول لاستخدام وسائل النقل الجماعي مثل المترو والحافلات ووسائل النقل البحري ووسائل التنقل المرن"، مؤكداً أن بوابات التعرفة المرورية السابقة، قد أثبتت جدواها في تقليل الزمن الإجمالي للرحلات في إمارة دبي بحوالي 6 ملايين ساعة سنوياً، وخفض حجم الحركة المرورية على جسري آل مكتوم والقرهود بنسبة 26%، وتقليل زمن الرحلات على شارعي الشيخ زايد والاتحاد بنسبة 24%، إلى جانب زيادة عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي بنحو 9 ملايين راكب سنوياً.

الفوائد المرورية

وأضاف معالي مطر الطاير: "خلصت الدراسات والمقترحات التي قدمها

استشاريون عالميون، إلى ضرورة تركيب بوابة على معبر الخليج التجاري، وبوابة الصفا الجنوبية، وهي بوابة تشغيلية، على أن يكون الدفع مرة واحدة عند العبور بين بوابتي الصفا "شمالاً وجنوباً خلال ساعة واحدة"، للحفاظ على مستويات الخدمة المرورية واستيعاب الأحجام المرورية والتحكم بكثافتها على شبكة الطرق والتقاطعات".

وستسهم بوابة معبر الخليج التجاري، في تحويل الحركة المرورية القادمة من جبل علي إلى شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، وخفض حجم المرور على شارع الخيل لقرابة 2053 مركبة في الساعة، بنسبة تصل إلى 15%، وعلى شارع الرباط لحوالي 1218 مركبة في الساعة، بنسبة تصل إلى 16%، وخفض حجم المرور على شارع المركز المالي بحوالي 5%، كما تسهم في تقليل إجمالي زمن التنقل على الجزء المزدحم من شارع الخيل بين شارعي الرباط وراس الخور بحوالي 20 ألف ساعة يوميا في الاتجاهين.

كذلك يسهم تركيب بوابة الصفا الجنوبية (التشغيلية)، في خفض حجم المرور المنعطف يميناً من شارع الشيخ زايد إلى شارع الميدان بنسبة 15%، وخفض حجم المرور من شارعي الميدان والصفا إلى شارع الشيخ زايد، بحولي 1070 مركبة في الساعة، بنسبة 42%، وخفض حجم المرور على شارع الشيخ زايد في الجزء الواقع بين شارعي المركز المالي ولطيفة بنت حمدان بنسبة 4%، إلى جانب تحقيق استخدام أفضل لشارعي الخيل الأول والأصايل بنسبة تصل إلى 4%.

تعزيز البنية التحتية

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: "إضافة بوابتي التعرفة الجديدتين في موقعين يشهدان ازدحاماً متزايداً، يشكل ذلك المحطة الأحدث في مراحل نمونا التي أعلنا عنها خلال الطرح العام الأولي للشركة، وتعد شراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات في إطلاق هاتين البوابتين خطوة مهمة أخرى في رحلتنا نحو تعزيز البنية التحتية للنقل في دبي عبر توفير حلول نقل ذكية ومستدامة. و تماشياً مع خطة دبي الحضرية 2040 التي تركز على النمو الحضري المستدام والفعال، وسعياً للمساهمة في تحقيق أهداف الهيئة إلى تحسين وقت التنقل وخفض الازدحام المروري فإن إضافة بوابتي التعرفة الجديدتين سيسهم في تحسين التنقل بشكل عام في أنحاء مدينة دبي، وزيادة سلاسة وكفاءة التنقل لمستخدمي الطرق".

ووفقاً لاتفاقية الامتياز الموقعة مع هيئة الطرق والمواصلات، ستشرف سالك على الأعمال المدنية الأساسية اللازمة لبناء وصيانة بوابات التعرفة مع الحق الحصري بتشغيلها حتى يونيو 2071، وتتوقع هيئة الطرق والمواصلات أن تساهم بوابة معبر الخليج التجاري في تحسين الازدحام المروري بنسبة تتراوح بين 12-15% على شارع الخيل، وتقليل حركة المرور بنسبة تتراوح بين 10-16% عبر شارع الرباط، وإعادة توزيع حركة المرور على جسري آل مكتوم والقرهود وشارع رأس الخور.كما يتوقع أن تقلل بوابة الصفا الجنوبية حجم حركة المرور عند الانعطاف يميناً من شارع الشيخ زايد إلى شارع الميدان بنسبة 15%، وتحسن تدفق حركة المرور في شوارع المركز المالي والخيل الأول والأصايل.

ومع إطلاق البوابتين الجديدتين، تتوقع سالك أن تشهد زيادة في عدد الرحلات المولدة للإيرادات السنوية، وسيتم توفير المزيد من التفاصيل بشأن التقييم الأولي المطلوب ومزيج التمويل لحق الامتياز مقابل إدارة البوابات الجديدة، بالإضافة إلى التوقعات بشأن الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والتأثير على الميزانية العمومية، بعد الانتهاء من دراسات حركة المرور التفصيلية والوصول الى اتفاق مع هيئة الطرق والمواصلات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز