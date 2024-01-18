مهرجان الحصن 2024.. باقة متنوعة من البرامج التراثية والإبداعية

ينطلق، اليوم، مهرجان الحصن، ليحتفي بتراث أبوظبي وثقافتها النابضة بالحياة، ويستمر حتى 28 يناير الجاري في موقع الحصن التاريخي.

ويقدم المهرجان، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، للزوار برنامجاً مشوقاً يجمع بين التثقيف والفنون والترفيه، عبر باقة من الورش التفاعلية، والأنشطة التقليدية، وتجارب الطهي، والعروض الموسيقية الحية، وبرنامج عام ملهم.

منصة تراثية رائدة

وبهذه المناسبة، قال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: ((دوماً يعد مهرجان الحصن منصةً تراثيةً رائدةً في أبوظبي، ويعزز ذلك مهمتنا المتمثلة في إبراز التراث الثقافي الإماراتي والإبداع الثقافي الملهم، ويتم تنظيم المهرجان عبر التركيز على الأدوات التعليمية والإعلامية التي تسمح لزوارنا بالتعرف عن قرب على ثقافتنا وتراثنا)).

وأضاف: ((كما يحمل المهرجان فرصةً لاكتشاف كيف يؤثر تراثنا على حياتنا المعاصرة، وكذلك اكتشاف الطرق التي يتم بها إعادة تقديمه من قبل الحرفيين والفنانين والموهوبين في الإمارات)).

فرصة وتجارب

ويتيح المهرجان لزواره فرصةً الاستمتاع بالمشي في الفريج، وهو نسخة طبق الأصل من الحي السكني التقليدي في المجتمع الإماراتي القديم، وذلك عبر تصميم يحاكي الأزقة السكنية الضيقة قديماً كانت تفضي إلى السوق الشعبي.

حيث الدكاكين ((المتاجر)) والورش التقليدية التي توفر تجارب تراثية مثل صناعة الدخون، وصبغ المنسوجات، ورسم الحناء، وصناعة التلي والفخار والبرقع، ونسج النخيل وتجفيفه، وكذلك صناعة مصائد الأسماك والشباك، والمعروفة باسم القرقور والليخ.

كما يتضمن برنامج هذا العام ((ساحة الصناع: النسخة المنزلية الإماراتية))، وهي مساحة إبداعية تعرض أعمال الحرفيين التقليديين، والفنانين المعاصرين، ومصممي الأثاث، وصناع مواد التصميم الأساسية التي تميز البيت الإماراتي.

وتستضيف منطقة التراث الخاصة بالمهرجان باقة من العروض التي تركز على التقاليد الإماراتية، إلى جانب الاستمتاع بتجربة تسوق مميزة في سوق الصوغ الذي يوفر أفخم المجوهرات وأرقى العطور.

((حداء الإبل))

ويخصّص المهرجان منطقة تتيح للزوار التعرف عن قرب على الإبل، نظراً لأهميتها وارتباطها بتراثنا وثقافتنا، إذ سيتم تقديم عروض ((حداء الإبل))، وهو أحد أشكال التعابير الشفهية التقليدية ووسيلة للتواصل بين الإبل وراعيها.

وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ((اليونسكو)) هذا العنصر الثقافي ضمن قائمتها التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

ويكتمل الطابع التراثي الثقافي للمهرجان مع تجربة صحراوية أصيلة مع كلاب السلوقي، والصقارة، وركوب الجِمال، والعروض الحية لصناعة السدو والزبدة، وبطولات القهوة، وعروض المطايا - وهو عرض يومي يجمع بين الشعر الإماراتي التقليدي والأناشيد والإبل.

وسيقدم بيت الحرفيين هذا العام ((الرويب))، وهي مساحة مخصصة لتصميم الحناء تدعو الزوار للتعرف على الجوانب التاريخية والفنية والثقافية لهذا الموروث الأصيل وأهميته في الثقافة الإماراتية، وحيث يمكن للسيدات تزيين أيديهن بتصاميم الحناء المميزة.

كما ستعود بطولات القهوة العربية هذا العام، للاحتفاء بأهميتها في الضيافة العربية وتكريم المزيد من الفائزين لمهاراتهم المتميزة في إعدادها وتقديمها.

أما بالنسبة للأطفال، فقد خصصت مكتبة أبوظبي للأطفال برنامجاً لهم بعنوان ((بيت بيت)) يتعلمون من خلاله ممارسة الألعاب التقليدية التي تم ابتكارها قبل ظهور التكنولوجيا والأجهزة المحمولة.