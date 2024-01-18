«جلوبال ترافلر»: سوق دبي الحرة الأفضل في العالم

أضافت سوق دبي الحرة إلى سجلها الحافل جائزتين مرموقتين أخريين حصلت عليهما خلال الحفل السنوي الـ 20 لتوزيع جوائز مجلة «جلوبال ترافلر ــ استطلاع آراء القراء»، المتخصصة في شؤون السفر، والذي أقيم أخيراً في فندق «ذا لانغهام هنتنغتون، بمدينة بسادينا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث حصدت السوق الحرة أحدث جوائزها في فئتي «أفضل سوق حرة للتسوق في العالم» للعام الـ 17 على التوالي، و«أفضل سوق حرة للتسوق في الشرق الأوسط» للعام الخامس، وذلك وفق نتائج استطلاع أراء قراء مجلة جلوبال ترافلر الشهرية، الموجهة حصرياً للمسافرين بغرض العمل والترفيه، والتي تُدققها «مؤسسة آلاينز فور أوديتد ميديا» الأمريكية، حيث حلت السوق في المرتبة الأولى وفق الاستطلاع الذي أجرته المجلة في الفترة من ديسمبر 2022 إلى أغسطس 2023، وذلك بمشاركة ما يزيد على 20,000 شخص.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «سُعداء بالفوز مجدداً بهاتين الجائزتين المرموقتين من مجلة جلوبال ترافلر الأمريكية، وبحصولنا على لقب «أفضل سوق حرة للتسوق» في الشرق الأوسط والعالم، وهو إنجازٌ يُجسد التزامنا الثابت بتقديم تجارب تسوق راقية ومميزة لعملائنا. ونهنئ جوائز مجلة جلوبال ترافلر في الذكرى العشرين لانطلاقتها، ونشكر جميع القراء الذين منحوا سوق دبي الحرة أصواتهم.»

وتمنح جلوبال ترافلر جوائزها سنوياً بناءً على استطلاع للقراء يُجرى عبر الإنترنت، ويتم التحقق منه بشكل مستقل، ويُمثل آراء المسافرين الدائمين الذين يسافرون بمعدل 9 رحلات داخلية سنوياً، ويسافر 93% منهم دولياً على نحو منتظم (بمعدل 11 رحلة ذهاب وإياب خلال السنوات الثلاث الماضية)، بينما يحجز معظمهم على الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال.





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