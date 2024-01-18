كرتون نتورك تطلق أغنية "خليك صديق" مع سعودي ريبورترز للتصدي للتنمر

(MENAFN
- Mcsaatchi) ١٥ يناير ٢٠٢٤: تعمل كرتون نتورك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تعزيز التزامها المستمر بمكافحة التنمر من خلال توسيع نطاق تعاونها مع يونيسف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يسرّ الشبكة أن تعلن عن إطلاق الأغنية الملهمة "خليك صديق" التي يغنيها نجوم مواقع التواصل الاجتماعي سعودي ريبورترز. تم تصميم هذه الأغنية لإلهام الأطفال في جميع أنحاء المنطقة لاحتضان روح الصداقة واتخاذ موقف ضد التنمر.
تعكس أغنية "خليك صديق “رسالتها المتمثلة في المحبة واللطف، مما يعكس جوهر مبادرة الصداقة التي تبثها كرتون نتورك. تصف هذه الأغنية المبهجة أهمية تعزيز الصداقات وعدم التنمر بين الأطفال، وغرس دروس قيمة من خلال قوة الموسيقى.أغنية "خليك صديق" متاحًة الآن على قناة يوتيوب الرسمية لكرتون نتورك وقنوات التلفزيون والموقع الإلكتروني لشبكة كرتون نتورك، مما يضمن وصول الرسالة الهادفة إلى الأطفال في كل مكان.
يمثل هذا العام الخامس الذي تعمل فيه مبادرة الصداقة بنجاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعزز ثقافة التعاطف والشمول بين جمهورها من الشباب. على مر السنين، حققت الحملة إنجازات مهمة، بما في ذلك اشتراك أكثر من 13000 طالب في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من خلال ورش العمل المدرسية التي أجراها علماء نفس الأطفال. وستستمر ورش العمل هذه هذا العام، مما يعزز التزام الحملة بتعزيز العلاقات الإيجابية.
بالإضافة إلى إصدار عدد من الأغاني في الأعوام الماضية، أنتجت كرتون نتورك مقاطع فيديو توعوية وأجرت ثلاث تجارب اجتماعية سلطت الضوء على تأثير المتفرج. يعد كل هذا المحتوى جزءًا لا يتجزأ من مبادرة الصداقة، التي تم إطلاقها في عام 2019 وتتطور باستمرار لمعالجة قضية التنمر الملحة في المنطقة.
وأعربت آية حماد، رئيس قسم التسويق والعلاقات العامة والمحتوى الرقمي لقنوات الأطفال التابعة لشركة وارنر بروز ديسكفري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن امتنانها قائلة: "نتقدم بالشكر الجزيل لـ سعودي ريبورترز على مساهمتهم القيمة في معالجة مشكلة عالمية ملحة وهي التنمر، ومن خلال موسيقاهم، فهم ينشرون الإيجابية والقيم الأساسية. لا يزال التنمر يمثل مشكلة كبيرة في جميع أنحاء العالم، ونحن نكرس جهودنا في مبادرة الصداقة في الشرق الأوسط لنشر الصداقة واللطف بين الأطفال. نحن ملتزمون بمعالجة هذه القضية بشكل مباشر، ويسعدنا الحصول على الدعم من يونيسف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مهمتنا".
تدعو كرتون نتورك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الجميع إلى دعم قضية الصداقة واللطف مع يونيسف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. معًا، دعونا نقف متحدين كأصدقاء، وليس متنمرين، ولنحدث تأثيرًا إيجابيًا على حياة الأطفال في جميع أنحاء المنطقة.
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