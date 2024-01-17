Thursday, 18 January 2024 10:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قصي خولي ينعى أبيه: ترجل عميدنا وفارسنا

1/17/2024 11:50:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نعى النجم السوري قصي خولي والده الإعلامي والصحافي عميد خولي الذي توفي اليوم في مدينة طرطوس الساحلية بعد معاناة مع مرض مزمن حيث وجه قصي رسالة مؤثرة لوالده الراحل.
ونشر النجم السوري قصي خولي ورقة نعي والده عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" ووجه له رسالة مؤثرة عبّر من خلالها عن حبه الكبير له وقال في تعليقه: "ترّجل عميدنا، فارسنا، سيدنا وحبيبنا.. ترّجل أبي.. إلى اللقاء سيدي ومعلمي.. وداعاً عميد وداعاً يا أبو قصي.. من أمن بي وإن مات فسيحيا".

وتفاعل عدد كبير من النجوم مع خبر وفاة والد قصي وقدموا التعازي لقصي خولي وعائلته ومنهم ديمة قندلفت، ماغي بو غصن، مصطفى الآغا، كندة علوش، سيف سبيعي وآخرين.

توفي اليوم بعد معاناة مع المرض
وتوفي عميد خولي والد النجم السوري قصي خولي بعد معاناة مع مرض مزمن في أحد مستشفيات مدينة طرطوس ونعَت وزارة الإعلام السورية واتحاد الصحفيين السوريين، الكاتب والصحافي الراحل عميد خولي، والد النجم السوري قصي خولي؛ حيث نشرت وزارة الإعلام خبر وفاة عميد خولي عبْر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس- تويتر سابقاً"، وقالت: "وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين ينعيان الإعلامي القدير عميد خولي".

كما نعت نقابة الفنانين السوريين الإعلامي الراحل عميد خولي وقدمت التعازي لقصي وقالت النقابة في تعليق نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تعازينا القلبية للزميل الفنان قصي خولي بوفاة والده الإعلامي القدير عميد خولي ليكن ذكره مؤبداً إنا لله وإنا إليه راجعون". -وكالات

MENAFN17012024000072011014ID1107735764

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث