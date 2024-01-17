«البحر في تراث دولة الإمارات العربية المتحدة».. دلالات ومعانٍ

يتناول كتاب ((البحر في تراث دولة الإمارات العربية المتحدة)) للمؤلفة شمسة حمد العبد الظاهري أحد إصدارات نادي تراث الإمارات ومركز زايد للدراسات والبحوث، الدور الحيوي الذي لعبه البحر في حياة أهل الإمارات في فترة ما قبل اكتشاف النفط، وكيف شكل لهم تراثاً غنياً متنوع الجوانب والألوان، وفيه العديد من الدلالات والمعاني، فهو يشمل رحلات الماء وما تحمله من وقائع وحكايات وسرديات وتاريخ وأهازيج شعبية، وأمثال وألغاز، ومصطلحات بحرية شكلت معجماً لغوياً شفوياً غنياً بدأ يتراجع أمام التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها التي طرأت على حياتنا المعاصرة، ومن هنا تأتي أهمية جمع هذا التراث البحري ونقله إلى الأجيال المقبلة.

يتناول هذا الإصدار موضوعات مختلفة أولها طرق الصيد القديمة والتي زاولها أبناء الإمارات، كالحظرة والعملة والدفارةـ والسكار والسالية والميافر، وعن مغاصات اللؤلؤ (الهيرات) في مياه دولة الإمارات العربية المتحدة التي شكلت أحد أهم المصادر البحرية التي ارتبطت بنشاط الغوص على اللؤلؤ، كما يتطرق الباب الأول من الكتاب إلى صيد اللؤلؤ وزراعته وتجارته ومتى بدأ وازدهر وأسباب تدهور هذه الصناعة.

صناعة السفن

ويضيء الباب الثاني من الكتاب على صناعة السفن والمراكب وعن أنواع سفن الغوص، هذه الصناعة العريقة التي امتهنها أبناء الإمارات، كما تطرق إلى صناعة الأشرعة التي تعد حرفة تراثية ذات تقاليد عريقة وراسخة في الجذور، وعن العبرة التي يمكن مشاهدتها في خور دبي إلى يومنا هذا، كما تطرقت هذه الجزئية من الكتاب بعرض الأنواع المختلفة من سفن الغوص في الخليج العربي.

موانئ بحرية

أما الباب الثالث والذي جاء تحت عنوان ((الموانئ البحرية في دولة الإمارات))، فقد خصص للحديث عن بعض الموانئ البحرية في دولة الإمارات.

كما يتطرق الكتاب إلى البحر في الأدب الشعبي الإماراتي، وعن ذكريات وقصص أبناء الإمارات مع البحر ودور الطب الشعبي في علاج أمراض الغوص. ويضم الباب الأخير مجموعة من القصص والحكايات من التراث البحري الإماراتي برواية خميس بن راشد بن زعل الرميثي، أحد أهم رواة التاريخ الإماراتي الحديث.