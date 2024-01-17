عفيف يقود قطر إلى الدور الثاني من كأس آسيا بالفوز على طاجيكستان

قاد أكرم عفيف قطر إلى الفوز 1-صفر على عشرة لاعبين من طاجيكستان اليوم الأربعاء على استاد البيت في مدينة الخور لتبلغ دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا لكرة القدم عن المجموعة الأولى بعد أن حصدت ست نقاط من أول جولتين.

وسجل عفيف هدف المباراة الوحيد، لتضمن قطر صدارة ترتيب المجموعة الأولى في البطولة بعد نهاية الجولة الثانية بفارق أربع نقاط عن منتخب الصين ثاني الترتيب، فيما يحتل منتخب طاجيكستان المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن لبنان متذيل الترتيب.

وبدأت قطر المباراة بقوة بحثا عن هدف مبكر، وأضاع اللاعبون أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، حتى استلم عفيف تمريرة بينية من المعز علي في الدقيقة 17 في وضع انفراد، ليضع الكرة بذكاء في الشباك.

وكان عفيف قد سجل هدفين في فوز قطر 3-صفر على لبنان في الجولة الأولى، ليتصدر لاعب نادي السد ترتيب هدافي البطولة برصيد ثلاثة أهداف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز