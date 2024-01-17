باولو بينتو: تحضيرات الأبيض سارت بشكل جيد وهدفنا الوصول للنقطة السادسة

أعلن باولو بينتو المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم اكتمال استعدادات الأبيض لخوض مباراة الجولة الثانية في كأس آسيا، أمام منتخب فلسطين في التاسعة والنصف من مساء الخميس باستاد الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة، مؤكداً أن التحضيرات سارت بشكل جيد وأن المنتخب بات جاهزاً لأداء اللقاء.

وذكر المدرب خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أن مواجهة المنتخب الفلسطيني تعتبر مهمة للغاية بالنسبة للأبيض، متوقعاً مباراة صعبة لأنها أمام منافس قوي من الناحية البدنية ويملك لاعبين مميزين على مستوى خط الدفاع والهجوم وعلى الأجنحة.

وقال: "من المهم الفوز في هذه المباراة والوصول للنقطة السادسة، وإلا لن يكون سهلاً الحصول على بطاقة التأهل، نعرف المنافس، نثق أنها ستكون مباراة صعبة، ليس لجودة المنافس فقط، ولكن لأن ردة فعلهم بعد الخسارة الأولى يتوقع أن تكون قوية."

وأضاف: "الإعداد للمباراة سار بصورة جيدة، لدينا تدريب أخير اليوم، وسنرى الأمور المتاحة بالنسبة لنا، لدينا بعض الأشياء التي يجب تحسينها ، والخطة قد تختلف قليلاً حسب الخيارات المتاحة من اللاعبين، نعمل باستمرار على تحليل الموقف ونخطط وفقاً لذلك للحصول على النقاط".

وتحدث المدرب عن إصابة الحارس الشاب خالد توحيد، مبيناً أنه حارس صغير السن ويملك امكانات جيدة، وهو لاعب واعد يحتاج إلى مزيد من فرص المشاركة والظهور في المباريات الرسمية، متمنياً له الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الملاعب.

ورداً على سؤال حول تأثير وجود عدد كبير من الجماهير الفلسطينية لمساندة منتخبها قال بينتو: "هذا الأمر لن يؤثر في أداء المنتخب، لاعبونا يملكون الخبرة اللازمة للتعامل مع مثل هذه المواقف، أعلم أن هناك لاعبين صغار في السن ربما يشاركون للمرة الأولى في مثل هذه البطولات، هي فرصة بالنسبة لهم لتقديم أنفسهم بالصورة المطلوبة وأتمنى لهم التوفيق."

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