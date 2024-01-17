بيع 6 شقق في دبي أسعارها بين 50 و78 مليون درهم خلال ساعتين

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد السوق العقاري في دبي اليوم، بيع 6 شقق سكنية في منطقة نخلة جميرا تتراوح أسعارها بين 50.9 مليون درهم و78.9 مليون درهم خلال ساعتين فقط.
وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن صفقات الشقق الستة تابعة لمشروع "أورلا" الفاخر من شركة أمنيات العقارية، وبلغ سعر أغلى شقة 78.9 مليون درهم بمساحة 11743 قدم مربع ليصل بذلك سعر القدم المربع الواحد إلى 6723 درهم.
وبلغ سعر الشقق الأخرى، 75 مليون درهم بمساحة 10150 قدم مربع، والثالثة بسعر 68.6 مليون درهم بمساحة 8180 قدم مربع، والرابعة بسعر 54.7 مليون درهم بمساحة 7803 قدم مربع، والخامسة بسعر 52.2 مليون درهم بمساحة 7222 دقم مربع، والسادسة بسعر 50.9 مليون درهم بمساحة 7362 دقم مربع.
وبلغت التصرفات العقارية بدبي منذ مستهل معاملات اليوم 1.7 مليار درهم عبر 524 صفقة.
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