ثلوج على نيويورك بعد انقطاع دام 700 يوم

غطت طبقة رقيقة من الثلج مناطق في نيويورك اليوم الثلاثاء بعد أكثر من 700 يوم لم تتساقط فيها الثلوج بكميات يمكن قياسها.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية على منصة إكس "مضى 701 يوم منذ سجل سنترال بارك إنشاً من الثلوج في يوم واحد".

ومنذ منتصف ليل الإثنين الثلاثاء بلغ معدل الثلوج 2,5 سنتمتر على ما أظهر مقياس رسمي في سنترال بارك، بحسب الأرصاد التي أضافت أن إجمالي الثلوج المتراكمة بلغ 3,55 سنتمترات منذ بدء العاصفة الإثنين.

وكانت أحياء أخرى في المدينة مثل بروكلين تقوم بإزالة الثلج من الأرصفة بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة. في الأحياء الشمالية أغلقت بعض المدارس أبوابها وشهدت خدمة النقل العام بعض التأخير.

لم تسجل مدينة نيويورك التي تعد 8,5 ملايين نسمة، تساقطا ملحوظا للثلوج منذ مطلع 2022.

وفي مناطق أخرى بولاية نيويورك مثل بافالو، تتساقط الثلوج بشكل منتظم وخطر. في فترة عيد الميلاد عام 2022، بلغت سماكة الثلوج في مناطق شمال نيويورك وغربها أكثر من متر ولقي العشرات حتفهم في هذه المناطق.

وتتأثر وتيرة تساقط الثلوج وغزارتها وعدم إمكان توقعها في الولايات المتحدة وفي مناطق أخرى من العالم بالتغير المناخي.





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