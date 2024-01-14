ريال مدريد يحرز لقب كأس السوبر الإسبانية ويهزم برشلونة 4-1

(MENAFN
- Al-Bayan)
تُوّج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، بعدما اكتسح غريمه التقليدي برشلونة 4-1 على ملعب «الأول بارك» الخاص بنادي النصر في مدينة الرياض السعودية.
ويعود الفضل في إحراز للقب إلى ثلاثية (هاتريك) البرازيلي فينيسيوس جونيور (7 و10 و39 ركلة جزاء)، كما أضاف مواطنه رودريغو الذي مرّر أيضاً الكرة الذي جاء منها هدف ريال الثاني، الرابع (65). في المقابل، سجّل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الوحيد (33). وشهدت المباراة طرد مدافع برشلونة الأوروغوياني رونالد أراوخو (71).
وقلّص ريال الفارق بينه وبين برشلونة حامل الرقم القياسي بعدد الانتصارات بالسوبر (14 لقباً)، وبات في جعبة المدريدي 13 لقباً، بفارق شاسع عن كل من أتلتيك بلباو وديبورتيفو لا كورونيا (3) وأتلتيكو مدريد (2).
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