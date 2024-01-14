ريال مدريد يحرز لقب كأس السوبر الإسبانية ويهزم برشلونة 4-1

تُوّج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، بعدما اكتسح غريمه التقليدي برشلونة 4-1 على ملعب «الأول بارك» الخاص بنادي النصر في مدينة الرياض السعودية.

ويعود الفضل في إحراز للقب إلى ثلاثية (هاتريك) البرازيلي فينيسيوس جونيور (7 و10 و39 ركلة جزاء)، كما أضاف مواطنه رودريغو الذي مرّر أيضاً الكرة الذي جاء منها هدف ريال الثاني، الرابع (65). في المقابل، سجّل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الوحيد (33). وشهدت المباراة طرد مدافع برشلونة الأوروغوياني رونالد أراوخو (71).

وقلّص ريال الفارق بينه وبين برشلونة حامل الرقم القياسي بعدد الانتصارات بالسوبر (14 لقباً)، وبات في جعبة المدريدي 13 لقباً، بفارق شاسع عن كل من أتلتيك بلباو وديبورتيفو لا كورونيا (3) وأتلتيكو مدريد (2).

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