Monday, 15 January 2024 09:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ريال مدريد يحرز لقب كأس السوبر الإسبانية ويهزم برشلونة 4-1

1/14/2024 8:01:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تُوّج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، بعدما اكتسح غريمه التقليدي برشلونة 4-1 على ملعب «الأول بارك» الخاص بنادي النصر في مدينة الرياض السعودية.

ويعود الفضل في إحراز للقب إلى ثلاثية (هاتريك) البرازيلي فينيسيوس جونيور (7 و10 و39 ركلة جزاء)، كما أضاف مواطنه رودريغو الذي مرّر أيضاً الكرة الذي جاء منها هدف ريال الثاني، الرابع (65). في المقابل، سجّل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الوحيد (33). وشهدت المباراة طرد مدافع برشلونة الأوروغوياني رونالد أراوخو (71).

وقلّص ريال الفارق بينه وبين برشلونة حامل الرقم القياسي بعدد الانتصارات بالسوبر (14 لقباً)، وبات في جعبة المدريدي 13 لقباً، بفارق شاسع عن كل من أتلتيك بلباو وديبورتيفو لا كورونيا (3) وأتلتيكو مدريد (2).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN14012024000110011019ID1107719780

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث