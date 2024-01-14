زواج رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أرديرن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعلنت‭ ‬أرديرن‭ (‬43‭ ‬عاما‭) ‬وجيفورد‭ (‬47‭ ‬عاما‭) ‬خطبتهما‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2019‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يتزوجا‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬لكن‭ ‬ألغي‭ ‬حفل‭ ‬زفافهما‭ ‬بسبب‭ ‬نهجها‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬تشهد‭ ‬معدل‭ ‬وفيات‭ ‬منخفضا‭. ‬

وأصبحت‭ ‬رمزا‭ ‬عالميا‭ ‬للسياسات‭ ‬ذات‭ ‬الميول‭ ‬اليسارية‭ ‬والقيادة‭ ‬النسائية‭ ‬مع‭ ‬تقلدها‭ ‬منصب‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬إلى‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬

واصطحبت‭ ‬أرديرن‭ ‬طفلتها‭ ‬إلى‭ ‬اجتماع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وهي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬امرأتين‭ ‬فقط‭ ‬أنجبتا‭ ‬في‭ ‬أثناء‭ ‬توليهما‭ ‬زعامة‭ ‬بلديهما‭. ‬

وأظهرت‭ ‬الصور‭ ‬الرسمية‭ ‬أرديرن‭ ‬مبتسمة‭ ‬وهي‭ ‬ترتدي‭ ‬فستانا‭ ‬أبيض‭ ‬اللون‭ ‬بينما‭ ‬ارتدى‭ ‬جيفورد‭ ‬بذلة‭ ‬سوداء‭. ‬وذكر‭ ‬موقع‭ ‬ستاف‭ ‬الإخباري‭ ‬أنهما‭ ‬عقدا‭ ‬قرانهما‭ ‬أمام‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬50‭ ‬إلى‭ ‬75‭ ‬ضيفا‭. ‬

وقالت‭ ‬صحيفة‭ ‬نيوزيلاند‭ ‬هيرالد‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الضيوف‭ ‬كريس‭ ‬هيبكنز‭ ‬الذي‭ ‬خلف‭ ‬أرديرن‭ ‬في‭ ‬منصبها‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬زعيم‭ ‬المعارضة‭ ‬الحالي‭. ‬وحصلت‭ ‬أرديرن‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الستة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬زمالات‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬هارفارد‭.‬