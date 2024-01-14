شاهد انهيار طيني يغمر سيارات على طريق في كولومبيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت فرق الإنقاذ يوم السبت جهودها للعثور على ناجين بعد أن أدى انهيار طيني ناجم عن أمطار غزيرة في شمال غرب كولومبيا إلى مقتل 34 شخصا على الأقل، وإصابة العشرات على طريق سريع مزدحم.

وقالت السلطات في بيان إن الانهيار الطيني، الذي وقع بعد ظهر يوم الجمعة، غطى طريقا يربط بين مدينتي كيبدو وميديلين في إقليم تشوكو المطل على المحيط الهادئ.

وأضاف البيان أنه تم إرسال فرق الإنقاذ بصحبة كلاب مدربة من أنحاء البلاد إلى موقع الحادث للبحث عن ناجين، علما أن الطين غمر عدة سيارات على الطريق بشكل كامل.

سكاي نيوز