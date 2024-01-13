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KIB يعزز مستوى الوعي بالأمن السيبراني

1/13/2024 2:07:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد بنك الكويت الدولي (KIB) الدور الكبير للوعي المالي بين العملاء في حماية أصولهم المالية ومعلوماتهم الشخصية وتجنب وقوعهم ضحايا لعمليات الاحتيال، وخاصة عند استخدام برامج الوصول عن بعد. ويأتي ذلك كجزء من دعمه للحملة التوعوية لنكن على دراية، التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية، وفي إطار حرصه على حماية بيانات المستخدمين وأمان معاملاتهم المصرفية.
وفي تصريحه حول حملة KIB لمكافحة الاحتيال المالي والتي تهدف إلى نشر المحتوى التوعوي والمشاركة في سلسلة من المبادرات ذات الصلة، سلط مدير عام إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال في بنك الكويت الدولي (KIB)، باسل السويدان الضوء على أفضل المعايير والإجراءات التي يجب على الأفراد تطبيقها واتباعها لتعزيز حماية بياناتهم الشخصية والمصرفية، وقال في هذا الصدد: رغم التدابير الواسعة التي تتخذها البنوك لتأمين بنيتها التحتية التكنولوجية ودعمها بأنظمة متقدمة للأمن السيبراني من أجل مواجهة أي تهديدات، إلا أنه من الضروري أن ندرك الدور المهم الذي يلعبه وعي العملاء في حماية بياناتهم.
وأشار إلى أهمية استخدام برامج مكافحة الفيروسات المعتمدة، وضرورة تحديث الهاتف المحمول بشكل مستمر لحماية الأجهزة الذكية من الفيروسات والثغرات الأمنية. وأضاف: إن هذه الإجراءات مهمة جدا، لاسيما عند استخدام تطبيقات وبرامج الوصول عن بعد، والتي يستغلها المحتالون للإيقاع بالضحايا وسرقة بياناتهم. ولرفع مستوى الأمان بشكل أكبر، شدد السويدان على أهمية تفعيل الإشعارات للاطلاع على تفاصيل كل عملية مصرفية والتأكد منها، لاسيما عند الدفع عبر القنوات الإلكترونية والرقمية، إضافة إلى الحرص على تفقد رصيد الحساب والبطاقة الائتمانية بشكل دوري ومنتظم.

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