السفيرة الخالدي تطلع وزير خارجية سلوفاكيا على تطورات العدوان على شعبنا

MENAFN - Palestine News Network ) براتيسلافا/PNN-أطلعت سفيرة دولة فلسطين لدى سلوفاكيا صفاء الخالدي، اليوم السبت، وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار، على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، لا سيما في ضوء العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا، الذي يوشك أن يتخطى الـ100 يوم.

ووضعت السفيرة الخالدي وزير الخارجية السلوفاكي، الذي تولى مهامه الرسمية مؤخرا، في صورة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة، وانتهاكاته المستمرة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في خرق واضح للقانون الدولي، وللقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان.

وطالبت السفيرة الخالدي سلوفاكيا بعمل ما يمكن من خلال دورها في الاتحاد الأوروبي والأروقة الدولية كالأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان بدعم المطالب الفلسطينية بوقف إطلاق النار، ورفض التهجير القسري لشعبنا ورفع الحصار الظالم عن شعبنا، والمضي قدما في مسار سياسي واضح ومحدد يؤدي إلى انهاء الاحتلال والحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة وتماشيا مع موقف سلوفاكيا من دعم حل الدولتين.

من جانبه، أعرب الوزير بلانار عن قلقه من تداعيات الحرب في قطاع غزة، وما نجم عنها من خسائر بشرية فادحة، أغلبها من الأطفال والنساء، ومن حجم الدمار الهائل في البنية التحتية، وكذلك من تصاعد العنف في الضفة الغربية.

وعبر عن تعاطفه مع ضحايا الحرب، مؤكدا ان سلوفاكيا ستقوم بدعم المساعي لوقف اطلاق النار، وتقديم المساعدات الانسانية اللازمة من خلال الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية ذات الصلة.

وشدد على دعم بلاده للجهود الدولية الرامية إلى حل النزاع على أساس حل الدولتين، واقامة دولة فلسطينية وفقا للقرارات الدولية.

كما عبر عن استعداده للعمل على تعزيز التعاون على المستوى الثنائي بين البلدين، وتطويرها، بما يخدم الشعبين الفلسطيني والسلوفاكي، وأبدى موافقته على طلب السفيرة بزيادة المنح الدراسية للطلاب الفلسطينيين في الجامعات السلوفاكية.