السفيرة الخالدي تطلع وزير خارجية سلوفاكيا على تطورات العدوان على شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
براتيسلافا/PNN-أطلعت سفيرة دولة فلسطين لدى سلوفاكيا صفاء الخالدي، اليوم السبت، وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار، على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، لا سيما في ضوء العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا، الذي يوشك أن يتخطى الـ100 يوم.
ووضعت السفيرة الخالدي وزير الخارجية السلوفاكي، الذي تولى مهامه الرسمية مؤخرا، في صورة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة، وانتهاكاته المستمرة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في خرق واضح للقانون الدولي، وللقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان.
وطالبت السفيرة الخالدي سلوفاكيا بعمل ما يمكن من خلال دورها في الاتحاد الأوروبي والأروقة الدولية كالأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان بدعم المطالب الفلسطينية بوقف إطلاق النار، ورفض التهجير القسري لشعبنا ورفع الحصار الظالم عن شعبنا، والمضي قدما في مسار سياسي واضح ومحدد يؤدي إلى انهاء الاحتلال والحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة وتماشيا مع موقف سلوفاكيا من دعم حل الدولتين.
من جانبه، أعرب الوزير بلانار عن قلقه من تداعيات الحرب في قطاع غزة، وما نجم عنها من خسائر بشرية فادحة، أغلبها من الأطفال والنساء، ومن حجم الدمار الهائل في البنية التحتية، وكذلك من تصاعد العنف في الضفة الغربية.
وعبر عن تعاطفه مع ضحايا الحرب، مؤكدا ان سلوفاكيا ستقوم بدعم المساعي لوقف اطلاق النار، وتقديم المساعدات الانسانية اللازمة من خلال الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية ذات الصلة.
وشدد على دعم بلاده للجهود الدولية الرامية إلى حل النزاع على أساس حل الدولتين، واقامة دولة فلسطينية وفقا للقرارات الدولية.
كما عبر عن استعداده للعمل على تعزيز التعاون على المستوى الثنائي بين البلدين، وتطويرها، بما يخدم الشعبين الفلسطيني والسلوفاكي، وأبدى موافقته على طلب السفيرة بزيادة المنح الدراسية للطلاب الفلسطينيين في الجامعات السلوفاكية.
MENAFN13012024000205011050ID1107716341
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.