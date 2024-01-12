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شرطة أبوظبي تطلق ميثاق «كلنا شرطة» لتنظيم العمل التطوعي

1/12/2024 7:28:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ميثاق ((كلنا شرطة)) وفقاً للمعايير المعتمدة والمعمول بها، ضمن رؤيتها الاستراتيجية ((أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان))، وتحقيقاً لأهداف حكومة أبوظبي ومواكبة للمتطلبات الحكومية وتجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بتقديم الخدمات الشرطية التي تتوافق مع منهجية التحسين والتطوير المستمر.

واعتمد اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، الميثاق، مؤكداً دوره الريادي في التعامل مع التحديات الأمنية بالمجتمع المتعدد الثقافات، موضحاً أن بنوده تتضمن مجموعة من التوجهات الأخلاقية والمعايير السلوكية لأعضاء كلنا شرطة لضمان إدارة وتنظيم العمل التطوعي الشرطي في القيادة وتهيئة بيئة تطوعية آمنة وصحية ومشجعة للعمل التطوعي.

وأكد المزروعي أن منهجية الميثاق تركز على تبني المبادرات الشرطية الذكية التي تقود إلى مجتمعات أكثر أماناً، تحقيقاً لأفضل تطلعات التطوير المستمر.

وحث على أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي في نفوس أفراد المجتمع وتقديم الواجبات والمهام الأمنية بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات الشرطية والأمنية ذات الصلة، لتمكين المجتمع من المساهمة في استدامة الأمن والأمان، ضمن رؤية مستمرة للارتقاء بمسيرة العمل المؤسسي بما ينعكس على الارتقاء بمسيرة العمل الشرطي الحديث.

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