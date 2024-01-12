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إدارة مستشفى المفرق تستجيب لمواطنين شكوا تعطل جهاز فحص العيون

1/12/2024 3:12:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالب مراجعو عيادة العيون إدارة مستشفى المفرق الحكومي، العمل على تحديث جهاز كمبيوتر فحص العيون، نظرًا لقدمه وتعطله بين الحين والآخر، فيما قامت إدارة المستشفى باستبدال الجهاز بآخر جديد، قبل عدة أيام، وفقًا لإدارة المستشفى.


وقال مراجعون للمستشفى أن جهاز فحص العيون في عيادة العيون في مستشفى المفرق الحكومي تعرض للعطل، كثيرًا نظرا لقدمه، لافتين إلى أنه وحال مراجعتهم للعيادة اضطروا في كثير من الأحيان للذهاب إلى مراكز فحص العيون في مدينة المفرق للحصول على التشخيص المناسب ومن ثم العودة لطبيب عيادة العيون في المستشفى للحصول على العلاج المناسب لهم.


بدوره قال مدير مستشفى المفرق الحكومي الدكتور عوض الخزاعلة أنه تم العمل على تأمين جهاز كمبيوتر لفحص العيون قبل عدة أيام لعيادة العيون لضمان حصول المراجعين على تشخيص طبي مناسب داخل العيادة.


وأكد أن إدارة مستشفى المفرق الحكومي تعمل على قدم وساق في سبيل الارتقاء بخدماتها الطبية والعلاجية في الأقسام كافة وعياداته الخارجية، إضافة إلى العمل على تخفيف الاكتظاظ عن قسم الإسعاف والطوارئ والعيادات الخارجية من خلال القيام بفتح عيادات أخرى للتخصصات التي تشهد اكتظاظا بعدد المراجعين، إضافة إلى افتتاح قسم إسعاف للجراحة إلى جانب قسم إسعاف باطني.

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