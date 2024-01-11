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الميزب النجراني هدية الأمهات التي تغزو البيوت

1/11/2024 11:17:50 PM
(MENAFN- Al Watan) يحتفظ الميزب بمكانته المميزة في البيوت النجرانية، متحديًا ومقاومًا تطورات الأيام وحداثتها، ومتمسكًا بمكانته كموروث لا يزال يجد الإقبال حتى لا يخلو بيت نجراني منه.
والميزب، هو مهد، حاضن للأطفال، يمنحهم النوم الهادئ، ويحميهم، كما يمنحهم اهتزازه حين يعلق هدأة لذيذة.
ويؤدي الميزب أكثر من دور، فقد تحمله الأمهات على أكتافهن ويضعن فيه صغارهن في سن الرضاعة، ما يمكنهن من أداء أعمالهن بحرية أكبر دون أن يضطررن لمغادرة الصغير، كما يمكن أن يعلق في المنزل ويمكن هزه بلطف لإسكات الصغير وتوفير فرصة النوم المريح له.
وعلى الرغم من المزاحمة غير المتكافئة التي نشهدها منذ سنوات ليست قليلة بالمراتب والأسرّة والحاضنات التي تأتي بأشكال كثيرة، وتؤدي أدوارًا متعددة، إلا أن الميزب الذي توارثته الأجيال، جيلًا بعد آخر، لا يزال حتى يومنا هذا محتفظا بشكله وهيئته وأدواته، ومحتفظا كذلك بقدرته على منافسة الأدوات الجديدة المستخدمة لحمل الطفل أو نومه على الرغم من ارتفاع سعره مقارنة بها، ففي حين قد لا تتخطى أسعار بعضها الـ100 ريال، فإن سعر الميزب يتراوح بين 600 و700 ريال، وهو يحظى بإقبال جيد.
ويصنع الميزب من الجلد، ولا يزال يلفت أنظار زوار السوق الشعبي في نجران، وتحديدا في مركز أبا السعود، حيث تقوم معظم محلات الخرازة والمصنوعات الجلدية والتراثية بعرضه، وتحرص الجدات على أن يكون هديتهن الأثمن لبناتهن حين تضع أي منهن مولودها.
وكثيرًا ما يشهد الميزب رحلة طويلة عبر السنين فينتقل من الجدة للأم للبنت، في دورة تستغرق سنوات طويلة.
حماية
يصنع الميزب عادة من جلد الماعز أو الأغنام، وهو يأخذ شكل المثلث، ويبلغ طوله عادة نحو 85 سم وعرضه 45 سم.
وتعبر صناعة الميزب عدة مراحل، تبدأ بعملية دبغ الجلد حيث يستخدم لأجل ذلك نبات القرض والماء الحار والملح والحرمل، ومن ثم يجفف، ويتم التأكد من خلوه من بقايا الشعر، ثم تبدأ عملية التصنيع.
ويتشكل الميزب من الناصية، وهي مقدمة عبارة عن قطعة خشب مربعة الشكل ومثبتة من الخلف بداعم من جريد النخيل ومغلفة جميعًا بالجلد، وهي تشبه مقدمة السرير الحديث لتوفر الحماية للرضيع.
وتتزين الناصية بالهدب، وهي شرائط جلدية تمنح الميزب جمالا إضافيا، وتضفي بعض البهجة للرضيع المحمول فيه، حيث يحدث صوتها عند هز الأم للميزب بعض الخشخشة اللطيفة التي تساعد الصغير على الاسترخاء.
ويتضمن الميزب كذلك ((الصحن)) وهي المساحة المخصصة لنوم الرضيع، وتكون على شكل أسطواني كأنه بطن الأم الحامل، ويثبت من الجانبين العلويين بعصا من داخل الجلد من جريد النخل بكل جانب، وفي أعلاها عروة مصنوعة من جلد خالص بمتانة كبيرة تشكل يد الميزب والحاملات له، وتمنح الرضيع حماية وافرة، حيث يتم عبرها التحكم بفتح الميزب وذلك بضم طرفي الميزب لبعض لتضيق مساحة الفتحة خلال نوم الرضيع فتحميه من أي شيء قد يسقط فوقه، كما تجعله ينام على جنبه فيتجنب خطر الاختناق لو استرجع اللبن الذي رضعه.
وينحني الميزب في جزئه الأخير للأسفل، ويسمى المسيال، وهو فتحة من جلد مغطاة بشرائط لإخراج سوائل الصغير، كما تمنع مفارشه من الانزلاق للأسفل.
وينتهي الميزب بـ((الشطفه)) وهي قطعة جلد تكون في أعلاه من جانبه الأيمن، وتستخدم كغطاء يحمي الرضيع من الشمس والضوء والهواء.
مكانة كبيرة
يشير خبير التراث، الراوي ناصر الصقور إلى أن لـ((الميزب مكانة كبيرة قد لا يتخيلها كثيرون)).
ويضيف ((عادة ما تقوم الجدة بشراء واقتناء أول ميزب لابنتها المتزوجة عند ولادتها، وتعده هدية للمولود البكر، وتستخدمه الأم لحضانة طفلها ونومه، وعندما يكبر الطفل تحافظ على الميزب لتستخدمه عند قدوم مولودها الثاني، وقد تحتفظ به فيحتضن جميع أطفالها، فأنا على سبيل المثال لدي خمسة أطفال احتضنهم ميزب واحد، أكبرهم اليوم في المرحلة المدرسية المتوسطة، وأصغرهم عمره شهر ونصف الشهر، ويحتضنه نفس الميزب الذي احتضن شقيقه الأكبر)).
وتابع ((يكمن السر في شراء الجدة للميزب وتقديمه لحفيدها في معرفتها أولا بجودة الميزب وأهميته، وربما تكون هي بدروها قد ورثته عن أمها، فتورثه لابنتها التي بدورها قد تورثه لابنتها أيضا وهكذا في دورة تنم عن الحرص واحترام الإرث)).
أصالة تعادل النجاح
يؤكد صقور أن ((الميزب يعد من الأصالة النجرانية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وقد أثبت نجاحه بشكل كبير، فهو يمتاز بأنه دافئ في الشتاء، وبارد في الصيف، وأنه سهل الحمل، ويعطي السكينة والهدوء للطفل فينام ساعات طويلة، كما أنه يحميه من الهواء والأتربة والشمس عند خروج والدته به إلى أي مكان)).
وتابع ((يشبه الميزب السرير، لكنه دون أرجل، ويصنع في الغالب من جلد الأغنام، ويعد مصدر أمان للطفل يحميه لو سقط فوقه شيء، حيث توجد قطعة من الخشب فوق رأسه ترتفع من أسفل الميزب إلى أعلى وتكون عريضة، وتكون فوقها قطعتان من جريد النخيل تكونان في وضع الميل إلى أن تصلا إلى المكان الذي تصله قدما الطفل، وتتعديانه بزيادة من 10 إلى 15 سم، ومهمتهما الحفاظ على ارتكاز الميزب وحماية الطفل، كما توجد قطع تحمي الطفل من الشمس، وهو يزود بحبلين من الجلد بمثابة الأيدي الحاملة، وذلك لحمل الطفل أثناء سير والدته أو تعليقه في المكان المناسب، كما توجد فيه أهداب صغيرة ليلهو الطفل بها، وأهداب طويلة أسفل الميزب للزينة ولهز الميزب بها. وعادة يتم تزيين الميزب ببعض النقوش، كما يوضع داخله فراش مريح للطفل)).
الهدية الأثمن
يوضح عبدالرحمن صالح، وهو مالك أحد المحلات التراثية، ومهتم بنوادر التراث، أن الميزب لا يزال مطلوبا وصامدا حتى اللحظة، ويحظى باهتمام كبير من النساء على الرغم من التطور المذهل في صناعة أسرّة النوم المخصصة للأطفال وحاضناتهم، وعلى الرغم من أنها تباع بأسعار أقل من سعره، لكنه لا يزال محتظفا بمكانته كهدية تعد الأثمن لمن تضع مولودا.
الأعلى قيمة
يؤكد صالح سعد، وهو أحد خبراء المصنوعات الجلدية والخرازة أن ((الميزب يعد من أكثر المصنوعات عرضا في محلات سوق نجران الشعبي، ومن أهم المصنوعات التراثية، ومن أعلاها قيمة، حيت يتراوح سعره بين 500 و750 ريالا)).
وأضاف ((على الرغم من مرور السنين لم تهتز قيمة الميزب ومكانته، وهو من المصنوعات التي تعمر طويلا ولعشرات السنين لجودة صناعته، وفي الغالب تكتفي الأمهات بميزب واحد لأطفالها، حيث تقوم برفعه ووضعه في مكان مناسب، وتحتفظ به فور أن يصبح طفلها في غير حاجة له، ويبقى في مكانه حتى قدوم مولود جديد وهكذا)).
وتابع ((في وقتنا الحالي قد لا تبدو الفتيات الصغيرات المتزوجات حديثا مهتمات إلى ذلك الحد بالميزب، لكن الأمر يختلف عند أمهاتهن اللواتي يحرصن على تقديمه هدية للحفيد أو الحفيدة القادمين)).
وأكمل ((يعد الميزب من أكثر المصنوعات التراثية التي تلفت انتباه السواح وخصوصا الأجانب، فتجدهم يقومون بتصويره وحمله وأخذ معلومات كاملة عنه، ويندهشون أكثر عندما يعلمون أن الإقبال والطلب عليه يتزايدان حتى اللحظة في ظل وجود صناعات حديثة خاصة بنوم الأطفال وحضانتهم)).
المقر الآمن
تقر أم عادل أنها كانت ومع اقتراب أول مولود لها غير مكترثة بالميزب، ولم تفكر به على الإطلاق، وقالت ((جهزت كل ما يحتاجه وليدي قبيل ولادتي، ومن ضمن تلك الاحتياجات سرير صغير جميل، ولكن هيهات، فوالدة زوجي، وكذلك أزرتها والدتي وقدموا الميزب هدية للمولود مع توصيات وتعليمات لا زالت في ذاكرتي حتى اللحظة)).
وتابعت ((مع مرور الوقت أيقنت مدى أهميته، ولمست تأثيره الإيجابي على طفلي، وعلى إخوته من بعده، وهو بالفعل بمثابة مقر آمن، يبعث على الهدوء والسكينة والراحة للطفل الذي لا يلبث سوى دقائق قليلة من وضعه فيه حتى يكون قد نام بكل أريحية، ولذا حرصت على استخدامه مع كل أطفالي بعد أن اختبرته مع أكبرهم)).
الميزب
مهد حاضن للأطفال
يمنحهم النوم الهادئ
يضفي الحماية على النائم فيه
يمكن حمله على الكتف أو تعليقه
يصنع عادة من جلد الماعز أو الأغنام
يأخذ شكل المثلث
يبلغ طوله نحو 85 سم وعرضه 45 سم
تمر صناعته بعدة مراحل
يعد من أهم المصنوعات التراثية
يحظى بالإقبال حتى الآن
مراحل صناعة الميزب
1ـ دبغ الجلد
يستخدم لأجل ذلك نبات القرض والماء الحار والملح والحرمل
2ـ التجفيف والتأكد من خلوه من بقايا الشعر
3ـ التصنيع
ما هي أقسام الميزب
* الناصية
وهي مقدمة عبارة عن قطعة خشب مربعة الشكل
مثبتة من الخلف بداعم من جريد النخيل
مغلفة بالجلد وتشبه مقدمة السرير الحديث
* الهدب
شرائط جلدية تمنح الميزب جمالا إضافيا
صوتها يساعد الرضيع على الاسترخاء
* الصحن
هي المساحة المخصصة لنوم الرضيع
تكون على شكل أسطواني
يثبت من الجانبين العلويين بعصا من داخل الجلد من جريد النخل بكل جانب
في أعلاها عروة مصنوعة من جلد بمتانة كبيرة تشكل يد الميزب والحاملات له
يتم عبرها التحكم بفتح الميزب
* المسيال
جزء في أسفل الميزب
هو فتحة من جلد مغطاة بشرائط لإخراج سوائل الصغير
تمنع مفارش الصغير من الانزلاق للأسفل
* الشطفه
قطعة جلد في أعلى الجانب الأيمن للميزب
تستخدم كغطاء يحمي الرضيع من الشمس والضوء والهواء

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