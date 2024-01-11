ورشة لإطلاق استراتيجية الحملة التوعوية بالتغير المناخي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت المؤسسة التعاونية اليوم الخميس، ورشة عمل ضمن مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، بتمويلٍ من الحكومة الألمانية؛ ضمن إطلاق استراتيجية الحملة التوعوية للمزارعين بأهمية التكافل التعاوني في مواجهة آثار التغير المناخي والحد من المخاطر.
وقال مساعد مدير المؤسسة غالب حدادين، خلال افتتاح الورشة، إن المخاطر الزراعية المرتبطة بالمناخ لا يُغطيها سوق التأمين في الأردن، مشيرا الى أن صندوق إدارة المخاطر الزراعية يُغطي نسبةً من الخسائر.
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