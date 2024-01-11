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ورشة لإطلاق استراتيجية الحملة التوعوية بالتغير المناخي

1/11/2024 10:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت المؤسسة التعاونية اليوم الخميس، ورشة عمل ضمن مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، بتمويلٍ من الحكومة الألمانية؛ ضمن إطلاق استراتيجية الحملة التوعوية للمزارعين بأهمية التكافل التعاوني في مواجهة آثار التغير المناخي والحد من المخاطر.


وقال مساعد مدير المؤسسة غالب حدادين، خلال افتتاح الورشة، إن المخاطر الزراعية المرتبطة بالمناخ لا يُغطيها سوق التأمين في الأردن، مشيرا الى أن صندوق إدارة المخاطر الزراعية يُغطي نسبةً من الخسائر.

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