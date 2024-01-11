أميركا : الادعاءات بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لا أساس لها من الصحة

أميركا : الادعاءات بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لا أساس لها من الصحة
التاريخ
1/11/2024 7:15:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن ما اسمتها الادعاءات بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لا أساس لها من الصحة.
وتعقد الآن محكمة العدل الدولية أولى جلساتها للنظر في دعوى قدمتها جنوب افريقيا على اسرائيل ادانتها بتسببها بارتكاب ابادة جماعية في قطاع غزة وقدمت مجموعة من الدلائل .
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