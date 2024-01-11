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أميركا : الادعاءات بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لا أساس لها من الصحة

1/11/2024 7:15:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الأميركية إن ما اسمتها الادعاءات بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لا أساس لها من الصحة.
وتعقد الآن محكمة العدل الدولية أولى جلساتها للنظر في دعوى قدمتها جنوب افريقيا على اسرائيل ادانتها بتسببها بارتكاب ابادة جماعية في قطاع غزة وقدمت مجموعة من الدلائل .




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