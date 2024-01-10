محمد بن راشد: كل الشكر والتقدير لجهود لجنة تأمين الفعاليات

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الأربعاء) في مجلس سموه في دار الاتحاد في دبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، عدداً من مديري ومسؤولي الدوائر وفرق العمل في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي.

يأتي اللقاء في إطار حرص صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على متابعة جهود فرق العمل في الإمارة ضمن مختلف القطاعات لاسيما الخدمية منها، للاطلاع على مستوى التقدم المتحقق في خطط التطوير المعتمدة، والإنجازات التي من شأنها دعم الأهداف الاستراتيجية لدبي على المديين القريب والبعيد، ومن أهمها تأكيد مكانتها كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، كذلك تحقيق الغايات التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33 وفي مقدمتها جعل دبي واحدة من أهم 3 مدن اقتصادية على مستوى العالم خلال العقد المقبل، علاوة على الأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها أجندة دبي الاجتماعية 33.

والتقى سموه، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بأعضاء لجنة تأمين الفعاليات في دبي التي تضم في عضويتها ممثلي 55 جهة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة دبي.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "التقيت اليوم أعضاء لجنة تأمين الفعاليات في دبي والذين يمثلون 55 جهة مختلفة.. واستطاعوا تأمين أكثر من 6000 فعالية منذ العام 2008.. كل الشكر والتقدير لهم ولجهودهم".

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لجهود مختلف الفرق الأمنية، منوهاً بدور لجنة تأمين الفعاليات وما تقوم به من جهد مؤثر كمظلة تنسيقية تخدم في ترسيخ أحد أهم المميزات التي تتسم بها دبي وتؤكد مكانتها كمركز اقتصادي عالمي ومحور للفعاليات العالمية الكبرى على مستوى المنطقة، وهي ميزة الأمن والأمان والتي تعد من أهم مقومات نجاح دبي وما تشهده من أحداث وفعاليات كبرى تحظى بحضور ضخم يعد بالآلاف سواء من داخل الدولة أو من مختلف أنحاء العالم، والذين تضع دبي سلامتهم وراحتهم جميعاً في مقدمة الأولويات.

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دور اللجنة في ضمان أعلى مستويات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية الممثلة في عضويتها، وبما يسهم في إنجاح الفعاليات المختلفة التي تشهدها الإمارة، خاصة التي تستقطب حضوراً ضخماً، وفي مختلف المناسبات وعلى مدار العام، في إطار منظومة عمل تتكامل فيها العناصر التي تكفل أعلى مستويات الكفاءة في توفير كل متطلبات الأمن والسلامة للمشاركين والحضور.

وأكد سموه على أهمية مواصلة رفع مستوى جاهزية كافة الجهات المعنية بتأمين الفعاليات التي تستضيفها دبي، سواء على مستوى الكادر البشري أو على صعيد التجهيزات التقنية، من أجل الحفاظ على تميز منظومة العمل المتكاملة التي تضمن استمرار المستوى الراقي الذي تحرص دبي أن يكون دائماً سمة أساسية لما تستضيفه أو تنظمه من فعاليات ومؤتمرات ومعارض تحظى بحضور كبير سواء من المتخصصين أو عامة الجمهور.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح حول أهم إنجازات اللجنة وما قدمته منذ تأسيسها في العام 2008 من إنجازات أسهمت في إنجاح أكثر من 6000 فعالية حتى الآن، حيث قامت اللجنة بتأمين نحو 800 فعالية خلال العام 2023 فقط، ومن أهمها احتفالات بداية العام الميلادي الجديد، والتي تتركز فيها أنظار العالم على دبي، حيث أسهم في تأمينها هذا العام 11 ألفاً و972 شخصاً، بواقع 5 آلاف و574 شرطياً و1525 دورية بمشاركة مركبات الدفاع المدني والإسعاف، في حين قامت اللجنة أيضاً بتأمين العديد من الفعاليات العالمية المهمة في دبي ومن أبرزها: افتتاح برج خليفة، وافتتاح مترو دبي، والقمة العالمية للحكومات، ومعرض دبي للطيران، وكأس دبي العالمي، وغيرها الكثير من الفعاليات الرئيسية في الإمارة.

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