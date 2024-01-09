نيجيريا عملاق أخضر بأقدام من طين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

أبيدجان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬دائمًا،‭ ‬اعتمدت‭ ‬‮«‬النسور‮»‬‭ ‬النيجيرية‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬مذهلة‭ ‬من‭ ‬المهاجمين‭ ‬لتشكيل‭ ‬صفوف‭ ‬منتخب‭ ‬بلادهم،‭ ‬لكن‭ ‬لديهم‭ ‬خيارات‭ ‬أقل‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬والدفاع‭ ‬ولم‭ ‬يعودوا‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬السيطرة‭ ‬قارياً‭ ‬قبل‭ ‬نسخة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭.‬

لا‭ ‬تزال‭ ‬الصورة‭ ‬تطارد‭ ‬المشجعين‭ ‬النيجيريين‭. ‬النجم‭ ‬فيكتور‭ ‬أوسيمهين‭ ‬وقناعه‭ ‬البلاستيكي‭ ‬على‭ ‬أنفه‭ ‬يشير‭ ‬بحزن‭ ‬نحو‭ ‬الأرض،‭ ‬ويداه‭ ‬على‭ ‬وركيه،‭ ‬بعد‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الفاصل‭ ‬ضد‭ ‬غانا‭ (‬0-0‭ ‬ذهابا‭ ‬و1‭-‬1‭ ‬إيابا‭). ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مهاجميه،‭ ‬فشل‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬قطر‭.‬

يعود‭ ‬مهاجم‭ ‬نابولي‭ ‬الإيطالي،‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬السمراء‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬للعبة،‭ ‬إلى‭ ‬المعركة‭ ‬محاطًا‭ ‬بمواهب‭ ‬رائعة‭ ‬مثل‭ ‬صامويل‭ ‬تشوكويزي‭ (‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭) ‬والمخضرم‭ ‬أحمد‭ ‬موسى‭ (‬سيفاس‭ ‬سبور‭ ‬التركي‭)‬،‭ ‬لكنه‭ ‬تعرض‭ ‬لنكسة‭ ‬بعد‭ ‬اصابة‭ ‬ستبعد‭ ‬فيكتور‭ ‬بونيفايس‭ (‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألماني‭) ‬عدة‭ ‬أسابيع‭.‬

قد‭ ‬يكون‭ ‬لدى‭ ‬صانع‭ ‬الالعاب‭ ‬السابق‭ ‬للمنتخب‭ ‬النيجيري‭ ‬جاي‭ ‬جاي‭ ‬أوكوتشا‭ ‬تفسير‭. ‬قال‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬في‭ ‬نيجيريا،‭ ‬يريد‭ ‬جميع‭ ‬الأطفال‭ ‬أن‭ ‬يصبحوا‭ ‬هدافين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬صُمّمنا‭ ‬أيضًا‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬حيث‭ ‬ننتج‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المهاجمين‭. ‬إذا‭ ‬نظرت‭ ‬إلى‭ ‬السنغال،‭ ‬فهي‭ ‬تنتج‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المدافعين‭ ‬الرائعين‭. ‬ربما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بجيناتنا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬لاعب‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬السابق‭: ‬‮«‬قد‭ ‬يكون‭ ‬للجماهير‭ ‬علاقة‭ ‬بالأمر،‭ ‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نسامح‭ ‬المدافع‭ ‬الذي‭ ‬يسجل‭ ‬هدفا‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه،‭ ‬لكننا‭ ‬نسامح‭ ‬المهاجم‭ ‬الذي‭ ‬يهدر‭ ‬فرصة‮»‬‭.‬

‮«‬لا‭ ‬تعتمدوا‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬المهاجمين‮»‬‭ ‬

النتيجة‭: ‬نيجيريا‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التألق‭. ‬يعود‭ ‬آخر‭ ‬منتخب‭ ‬رائع‭ ‬لها‭ ‬إلى‭ ‬عامي‭ ‬2018‭ ‬و2019،‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬غيرنوت‭ ‬روهر،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬ونصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬مع‭ ‬لاعبين‭ ‬أقوياء‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭: ‬فيكتور‭ ‬موزيس،‭ ‬كيليتشي‭ ‬إيهياناتشو،‭ ‬أحمد‭ ‬موسى،‭ ‬أوديون‭ ‬إيغالو‭ ‬وأليكس‭ ‬إيوبي‭.‬

في‭ ‬السابق،‭ ‬فشل‭ ‬المنتخب‭ ‬الفائز‭ ‬بكأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ (‬1980،‭ ‬1994‭ ‬و2013‭) ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬لكأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬مرتين‭ ‬متتاليتين،‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬و2017،‭ ‬في‭ ‬خيبة‭ ‬أمل‭ ‬حقيقية‭ ‬لبلد‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬وبلغ‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬15‭ ‬مرة‭.‬

تسبّب‭ ‬ضعف‭ ‬المراكز‭ ‬الأخرى‭ ‬عدا‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬خيبات‭ ‬النسور‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬‮«‬النسور‭ ‬الممتازة‮»‬‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬التسعينيات،‭ ‬مع‭ ‬رشيدي‭ ‬ييكيني،‭ ‬أوكوتشا،‭ ‬إيمانويل‭ ‬أمونيكي،‭ ‬فيكتور‭ ‬إيكبيبا‭.. ‬في‭ ‬عامي‭ ‬1994‭ ‬و1998،‭ ‬وصلت‭ ‬نيجيريا‭ ‬مرتين‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬

وحذَّر‭ ‬أوكوتشا‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬نعتمد‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬هدافينا،‭ ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬توازن‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭. ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬المدافعون‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ (‬شباك‭ ‬نظيفة‭) (‬مباراة‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تهتز‭ ‬شباكنا‭)‬،‭ ‬فسنعاني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفوز‭ ‬بالمباريات‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬نيجيريا‭ ‬اليوم‭ ‬لم‭ ‬تجد‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬أمثال‭ ‬جون‭ ‬أوبي‭ ‬ميكل‭ ‬أو‭ ‬صنداي‭ ‬أوليسيه‭ ‬أو‭ ‬جورج‭ ‬فينيدي،‭ ‬ولا‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬أمثال‭ ‬تاريبو‭ ‬وست‭ ‬أو‭ ‬جوزيف‭ ‬يوبو‭.‬

المقارنة‭ ‬أقسى‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭. ‬يبقى‭ ‬فنسنت‭ ‬إينياما‭ ‬بدون‭ ‬وريث‭.‬

خطأ‭ ‬فادح‭ ‬لحارس‭ ‬المرمى‭ ‬أوزوهو‭ ‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬صورة‭ ‬أوسيمهين‭ ‬ويداه‭ ‬على‭ ‬وركيه،‭ ‬لم‭ ‬ينس‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬مشجعي‭ ‬النسور‭ ‬الممتازة،‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬220‭ ‬مليونًا،‭ ‬اليد‭ ‬الضعيفة‭ ‬لحارس‭ ‬المرمى‭ ‬الأساسي‭ ‬سيئ‭ ‬الحظ‭ ‬فرانسيس‭ ‬أوزوهو‭ ‬التي‭ ‬كلفت‭ ‬التأهل‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الفاصل‭ ‬أمام‭ ‬غانا‭.‬

للاعتقاد‭ ‬بأن‭ ‬الخضر‭ ‬ملعونون،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬إقصاؤهم‭ ‬من‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬تونس‭ (‬0-1‭) ‬بتسديدة‭ ‬ليوسف‭ ‬المساكني‭ ‬ارتطمت‭ ‬بأحد‭ ‬المدافعين‭ ‬وخدعت‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬مادوكا‭ ‬أوكوي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬إبعادها‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الاختيارات‭ ‬المحدودة‭ ‬في‭ ‬الخطوط‭ ‬بخلاف‭ ‬المهاجمين،‭ ‬يتعيّن‭ ‬على‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬لنيجيريا‭ ‬جوزيه‭ ‬بيسيرو‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬أول‭ ‬منتخب‭ ‬إفريقي‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬التدريبية‭ ‬وخسر‭ ‬مباراته‭ ‬الودية‭ ‬الأخيرة‭ ‬الاثنين‭ ‬أمام‭ ‬غينيا‭ ‬0‭-‬2،‭ ‬أن‭ ‬يتعامل‭ ‬أيضًا‭ ‬مع‭ ‬انسحاب‭ ‬أحد‭ ‬ركائزه‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬لاعب‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ويلفريد‭ ‬نديدي‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬وتعويضه‭ ‬بلاعب‭ ‬أنتويرب‭ ‬البلجيكي‭ ‬الحسن‭ ‬يوسف‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يلعب‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

يملك‭ ‬فقط‭ ‬جو‭ ‬أريبو،‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬النيجيريين‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لكأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية،‭ ‬لإعطاء‭ ‬بعض‭ ‬الخبرة‭ ‬لخط‭ ‬الوسط‭.‬

وحتى‭ ‬حرج‭ ‬الاختيار‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬قد‭ ‬يشكل‭ ‬مشكلة‭ ‬لبيسيرو‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يستدع‭ ‬تيريم‭ ‬موفي‭ ‬رغم‭ ‬كونه‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬المهاجمين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الفرنسية‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬نيس،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تجبره‭ ‬إصابة‭ ‬بونيفايس‭ ‬على‭ ‬اعادة‭ ‬النظر‭ ‬بالمهاجم‭ ‬الصلب‭ ‬البنية‭. ‬هل‭ ‬سيكون‭ ‬لدى‭ ‬نيجيريا‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬جدًا‭ ‬من‭ ‬المهاجمين؟