بنك باركليز يلغي 5 آلاف وظيفة في العام 2023





قال بنك باركليز إنه قلص قوته العاملة بنحو خمسة آلاف وظيفة في 2023 في إطار حملة كبيرة لخفض التكاليف أُعلن عنها العام الماضي. وأضاف البنك إن غالبية التخفيضات وقعت في «خدمات التنفيذ»، وهي وحدة الدعم بالبنك، مما يؤكد لأول مرة تقرير رويترز في نوفمبر الماضي بأن البنك يتطلع إلى خفض آلاف الوظائف في هذا القسم.

وقال متحدث باسم البنك «شطب باركليز نحو 5000 وظيفة على مستوى العالم خلال 2023 في إطار برنامجه الحالي لتعزيز الكفاءة والذي يستهدف تبسيط الأعمال ومعاودة تشكيلها وتحسين الخدمة وتحقيق عوائد أعلى».

والتخفيضات ضمن خطة لإعادة الهيكلة أعلنها الرئيس التنفيذي سي. إس. فينكاتاكريشنان العام الماضي في محاولة لتعزيز الربحية قبل العرض التقديمي للمستثمرين في فبراير إلى جانب النتائج السنوية للبنك.

وقال باركليز إنه شطب أيضاً وظيفة رئيس العمليات في المملكة المتحدة.

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