Wednesday, 10 January 2024 03:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بنك باركليز يلغي 5 آلاف وظيفة في العام 2023

1/9/2024 7:29:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال بنك باركليز إنه قلص قوته العاملة بنحو خمسة آلاف وظيفة في 2023 في إطار حملة كبيرة لخفض التكاليف أُعلن عنها العام الماضي. وأضاف البنك إن غالبية التخفيضات وقعت في «خدمات التنفيذ»، وهي وحدة الدعم بالبنك، مما يؤكد لأول مرة تقرير رويترز في نوفمبر الماضي بأن البنك يتطلع إلى خفض آلاف الوظائف في هذا القسم.

وقال متحدث باسم البنك «شطب باركليز نحو 5000 وظيفة على مستوى العالم خلال 2023 في إطار برنامجه الحالي لتعزيز الكفاءة والذي يستهدف تبسيط الأعمال ومعاودة تشكيلها وتحسين الخدمة وتحقيق عوائد أعلى».

والتخفيضات ضمن خطة لإعادة الهيكلة أعلنها الرئيس التنفيذي سي. إس. فينكاتاكريشنان العام الماضي في محاولة لتعزيز الربحية قبل العرض التقديمي للمستثمرين في فبراير إلى جانب النتائج السنوية للبنك.

وقال باركليز إنه شطب أيضاً وظيفة رئيس العمليات في المملكة المتحدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN09012024000110011019ID1107699767

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث