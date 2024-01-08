سوق القباقبية.. متاحف مصغرة في دمشق القديمة

((القباقبية)) أحد أجمل أسواق دمشق وأصغرها، يعود تاريخه إلى أكثر من 5 قرون، ارتبط اسمه بصناعة ((القبقاب)) وهو حذاء تراثي مصنوع من الخشب والجلد بالإضافة إلى الأدوات المنزلية الخشبية، إلا أنه مع مرور الزمن تراجعت تلك الحرفة واستبدلت ببيع التحف والمنتجات اليدوية ليشكل كل متجر من متاجره متحفاً مصغراً جعله قبلة للسياح.

تخصص

لوحة جميلة ممتدة على نحو 100 متر، منتجات تراثية جميلة جذابة، ألوان زاهية تتمازج مع متاجر حافظت على شكلها المعماري القديم من حيث أبوابها الخشبية الواسعة والحجارة القديمة التي بنيت منها والأقواس التي تعلو تلك الأبواب والطريق المرصوف بالحجارة.

يقول محمد هدية، البالغ من العمر 84 عاماً، وهو أقدم تاجر في القباقبية حالياً لـ((البيان))، إن ((هذا السوق كان متخصصاً بصناعة وبيع القباقيب والأدوات المنزلية الخشبية وكراسي القش وغيرها، وكان السوق أيضاً مدرسة لتعليم صناعة تلك المنتجات)).

وتابع هدية المعروف في السوق باسم ((أبو أحمد جيرودية))، ((إلا أنه مع الزمن وظهور منتجات جديدة واكبت تطور الحياة تراجعت صناعة القباقيب والأدوات المنزلية المصنوعة من الخشب وكراسي القش، وحلت مكانها منتجات جديدة على الرغم من أن السوق حافظ على اسمه)). والقبقاب هو حذاء تقليدي برع الدمشقيون في صناعته وهو من الخشب المصدف وسيره مطرز بخيوط القصب أو الفضة أو الذهب، وله أنواع كالشبراوي الذي يتميز بارتفاعه عن الأرض أكثر من غيره، وقبقاب نصف الكرسي وهو أقصر من الأول، و(قبقاب المهاجرين) الذي كان يَصنعه المهاجرون الشراكسة، وهو أكثر أنواع القباقيب انتشاراً، ‏وقد يُطعم القبقاب بالصدف أو يُلون سيره بألوان مختلفة.

سقف حجري

يعود تاريخ السوق إلى العهد المملوكي ويقع على امتداد الجدار الجنوبي والشرقي للجامع الأموي، كان يتكون السوق من صفين متقابلين من المتاجر أحدهما مبني على جدار الجامع وله سقف معقود بالحجر. في الثمانينيات من القرن الماضي أُزيل الصف الملاصق النسق الشمالي من المحلات الملاصقة لجدار الجامع الأموي، كما أُزيل السقف الحجري نهائياً وقاية للجامع من الحريق ولكشف معالم هذا الجدار الهام أثرياً.

مهن جديدة

بقي السوق محافظاً على هويته التجارية بحسب تجار في السوق استطلعنا رأيهم في صناعة القبقاب والصدف والأدوات المنزلية الخشبية، إلا أنه مع ظهور بدائل جديدة أدى إلى تأثر هذه المهن وتضاؤلها وبدأت تتغير هوية السوق إذ حل بيع التحف الشرقية والأواني الزجاجية والنحاسية القيشاني والخناجر والمشغولات الفضية والمسابح والتذكارات والعملات النادرة، الحرف اليدوية مثل السجاد اليدوي، المخطوطات، الرسم على الرمل الملون، وكتابة الأسماء على حبات الرز، مع بقاء محلات قليلة جداً متخصصة بعرض القبقاب الدمشقي. ويرى التجار أن السوق كان قبلة للسياح لما يحتويه من منتجات يدوية محبب اقتناؤها، إلا أنه مع الأزمة وتأثر قطاع السياحة بشكل عام أدى إلى تأثر السوق.