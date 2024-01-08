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رفض استبدال عقوبة قائد سيارة تسبب في وفاة شخص في حادث مروري

1/8/2024 7:11:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفض‭ ‬قاضي‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقاب‭ ‬وقف‭ ‬عقوبة‭ ‬صادرة‭ ‬ضد‭ ‬طبيب‭ ‬أو‭ ‬استبدال‭ ‬عقوبته‭ ‬المقررة‭ ‬بالحبس‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬بعد‭ ‬إدانته‭ ‬بالتسبب‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬شخص‭ ‬إثر‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬لاصطدامه‭ ‬به‭ ‬بمنطقة‭ ‬النويدرات،‭ ‬حيث‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬حكم‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬بحبسه‭ ‬مدة‭ ‬6‭ ‬أشهر‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬يوم‭ ‬الواقعة‭ ‬وأثناء‭ ‬قيادة‭ ‬مركبته‭ ‬بأحد‭ ‬طرق‭ ‬منطقة‭ ‬النويدرات،‭ ‬وعند‭ ‬انحرافه‭ ‬لم‭ ‬يتخذ‭ ‬العناية‭ ‬والانتباه‭ ‬اللازمين‭ ‬أثناء‭ ‬قيادته‭ ‬مركبته‭ ‬بصورة‭ ‬تعرض‭ ‬المشاة‭ ‬الذين‭ ‬يسيرون‭ ‬في‭ ‬نهر‭ ‬الطريق‭ ‬للخطر،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬منشغلا‭ ‬بالهاتف‭ ‬النقال‭ ‬أثناء‭ ‬القيادة‭ ‬بالتقاطع،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اصطدامه‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعبر‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭ ‬بشكل‭ ‬عرضي‭ ‬وأدى‭ ‬الاصطدام‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬سقوطه‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬ونقله‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬فارق‭ ‬الحياة‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬نتيجة‭ ‬مضاعفات‭ ‬الإصابات‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بها‭ ‬جراء‭ ‬الحادث‭.‬

إذ‭ ‬وجهت‭ ‬اليه‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أنه‭ ‬تسبب‭ ‬بخطأ‭ ‬في‭ ‬موت‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬ناشئا‭ ‬عن‭ ‬قيادة‭ ‬المركبة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يبذل‭ ‬أقصى‭ ‬عناية‭ ‬ولم‭ ‬يلتزم‭ ‬الحيطة‭ ‬والحذر،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬قاد‭ ‬مركبة‭ ‬واستخدم‭ ‬الهاتف‭ ‬النقال‭ ‬بيده،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬إلحاق‭ ‬تلفيات‭ ‬من‭ ‬ممتلكات‭ ‬الغير،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬قاد‭ ‬المركبة‭ ‬دون‭ ‬التزام‭ ‬الحيطة‭ ‬والحذر،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬قاد‭ ‬المركبة‭ ‬بصورة‭ ‬تعرض‭ ‬حياة‭ ‬المشاة‭ ‬الذي‭ ‬يسيرون‭ ‬في‭ ‬نهر‭ ‬الطريق‭ ‬للخطر‭. ‬فعاقبته‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬بحبسه‭ ‬مدة‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬وقدرت‭ ‬كفالة‭ ‬200‭ ‬دينار‭ ‬لوقف‭ ‬التنفيذ،‭ ‬وأمرت‭ ‬بوقف‭ ‬رخصة‭ ‬القيادة‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس،‭ ‬كما‭ ‬أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬حكم‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الحكم‭ ‬بحبس‭ ‬الطبيب‭ ‬الذي‭ ‬حضر‭ ‬الجلسة،‭ ‬وخلال‭ ‬جلسة‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬لجأت‭ ‬المحامية‭ ‬الحاضرة‭ ‬عن‭ ‬المتهم‭ ‬لقاضي‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقاب‭ ‬وطلبت‭ ‬استبدال‭ ‬عقوبة‭ ‬حبس‭ ‬موكلها‭ ‬أو‭ ‬إيقاف‭ ‬العقوبة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الطلب‭ ‬تم‭ ‬رفضه‭.‬

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